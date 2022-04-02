大男子主义、厌女症和其他困扰格莱美奖的重大丑闻

Foto de archivo de lady Gaga actuando en la entrega de los premios Grammy en Los Angeles, California. Feb 10, 2019 REUTERS/Mike Blake

即将到来的4月3日（星期日）将举行第64届格莱美奖，这是录制音乐亮点的最高颁奖典礼。但是，像许多其他此类事件一样，多年来，美国国家唱片艺术与科学学院颁发的奖项被各种争议所掩盖。

正是在过去的几年中，这个仪式因性别歧视而受到严厉批评。可以说，这些指控最重要的时刻之一始于2018年，当时在著名的 MeToo运动期间，这些奖项的特点是缺乏女性担任活动的主持人和被提名人。

甚至美国国家唱片艺术与科学学院执行院长尼尔·波特罗（Neil Portrow）也在2018年格莱美颁奖典礼上就此问题采取了立场，并在一次有争议的演讲中指出，女性应该 “改善自己的表现”。

El director fue sustituido en 2019(Foto: AP)

但是面对这些陈述，艺术家们并没有保持沉默。来自P in k的歌手就是这种情况，她指出她不同意那次活动中所说的话：“我们音乐界的女性不需要更加努力，因为女性从一开始就非常努力。今年女性在音乐方面占据主导地位，她们做得很好。” 她当时在自己的 Twitter帐户上说。

由于发生了巨大的丑闻，波特罗发表了一份声明，他在声明中承认自己 “单词选择不好”，并保证，在接下来的版本中，将成立一个特别工作组来应对阻碍女性在音乐领域取得更大成功的不平衡和障碍。行业。

对于负责美国国家唱片艺术与科学学院的尼尔来说，这将是最后一步，因为尽管到2019年，格莱美奖是由艾丽西亚·凯斯（Alicia Keys）颁发的，甚至米歇尔·奥巴马（Michelle Obama）也在舞台上，但到当年8月，黛博拉·杜根（Deborah Dugan）巩固了自己作为历史上第一位格莱美奖女总统的地位，最终取代了波特罗。

Deborah Dugan duró pocos a cargo de los Grammys (Foto: REUTERS/Mike Segar)

尽管从现在开始，围绕该奖项的争议似乎可能会停止，并且对女性更公平，但在他被任命几个月后，宣布杜根因骚扰指控和骚扰指控而被处以 “立即生效” 的 “行政退出”我在有毒的环境中工作的女性工人。

当那个消息爆发时，不久之后，黛博拉（Deborah）出现在节目《早安美国》（Good Morning America）中，她提到被解职不仅仅是巧合，因为她曾报告说一个重要人物在晚宴上试图虐待她，这就是她失业的真正原因。

但是，这并没有就此结束，因为杜根随后去了法律机构，并在公平就业机会委员会正式起诉了该组织。这是在第62届格莱美颁奖典礼举行前几天。他声称，他被解雇是在谈到自己遭受的性骚扰以及深入研究提名中据称存在的不法行为之后发生的。

值得一提的是，由于受到 COVID-19 大流行的限制，该活动不止一次地推迟了，今年2022年，它将以面对面的形式回归，并有望在进入拉斯维加斯的米高梅大竞技场之前，在红地毯上以精彩的表演给观众带来惊喜。以及当下艺术家的演讲音乐剧。

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