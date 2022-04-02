政府豁免90％的燃料CSI付款，并将向食品集团提交免除IGV责任的项目

经济和财政部长奥斯卡·格雷厄姆宣布，政府已决定免除 向燃料缴纳选择性消费税（ISC）90％。该措施旨在满足失业第六天的承运人和农民的需求。

这位官员在万卡约（胡宁）举行的对话桌上报告了这一决定，部长会议有两名随行人员抵达。他还宣布，将不征收燃料税，也不对销售鸡肉和其他食品征税

格雷厄姆说：“我们将提出一项法案，对消费篮子中含有较大成分的产品（鸡肉、鸡蛋、面粉、面条）免征一般销售税（IGV）。”

能源和矿业部长：燃料 “不会为政府增加”

能源和矿业部长卡洛斯·帕拉西奥斯发表讲话并要求了解 胡宁万卡约的新教徒大声疾呼反对价格上涨 燃料和肥料。这次无限期罢工已进入第六天，两个部长理事会抵达该地区。

投资组合的持有人手持扩音器并在警察的陪同下指出，这场危机不是因为当今政府的 “过错” 而发生的，而是一场发生在国际层面的危机。

“我要求了解这一刻。众所周知，政府没有增加燃料（燃料）。他说，由于整个拉丁美洲和各大洲的国际危机，中国正在崛起。”

“我们知道我们正在经历一场国际危机，我们不要忘记这一点。即使是美国本身也有问题，” 他补充说。

这位部长还回顾说，3月28 日，政府将一些燃料纳入了价格稳定基金，并且在90天内不会上涨。

他们试图挑战农业部长

3月27日，Avanza País 的替补席报告说，它正在推动对农业发展部长的质疑，灌溉，奥斯卡·泽亚（ÓscarZea）透露了谁与凶杀案有牵连，此外还有其他针对他的问题。

“国会议员罗塞利·阿穆鲁兹正在为针对国会议员兼部长奥斯卡·泽亚的质询动议收集签名。现在，他不仅是农业部长，还是能源和矿业部长。还有关于更多部长的问题，” 巴赞在与埃西托萨的对话中说。

他还指出，“令人遗憾的是，我们必须达到秘鲁从未见过的这种局面（不稳定），” 他说，这是因为 “总统（佩德罗·卡斯蒂略）坚持让那些没有受过培训，没有技术和专业素质的人受到伤害国家和各部委。”“从这个意义上讲，如果我们必须继续质疑和审查，我们就会这样做。”

4月2日，位于万卡约的人民行动银行的国会议员伊利希·洛佩斯表示，在运输商和农民罢工后，他的替补席将推动一项动议，要求对帕雷德斯部长进行干预。

他说，他的替补席将支持人民力量挑战农业部长奥斯卡·泽亚的提议， 对于无限期罢工。

他在 R@@ PP Noticias 中说：“我会请我的替补席支持这次质询，但我请他们支持我们质疑能源和矿业部长。”

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