费尔南德斯·诺罗尼亚（Fernández Noroña）抨击玛格丽塔·扎瓦拉（Margarita Zavala）访问 IMSS：“将幼儿园授予亲戚”

玛格丽塔·扎瓦拉（Margarita Zaval a）于4月1日星期五在墨西哥城参加了墨西哥社会保障研究所（IMSS）的 “加布里埃尔·曼塞拉”（Gabriel Mancera），在那里她拜访了在办公室工作的一名患者，因此她借此机会在社交网络上炫耀了这一行动，并强调了财务上的需要支持卫生部门。

“我记得他们在2017年地震中为邻居提供援助的出色表现。今天我再次意识到你的员工的好意。让我们用预算来支持卫生部门，” 这位律师和2018年前总统候选人说。

鉴于这些话，立即对其出版物做出回应的是工党（PT）的联邦代表杰拉尔多·费尔南德斯·诺罗尼亚（Gerardo FernándezNoroña），他抨击了他的意图，并指责他在丈夫费利佩·卡尔德隆（Felipe Calderón）执政期间给予亲戚特权。2006 年至 2012 年之间的墨西哥。

Fernández Noroña arremetió contra Margarita Zavala y le recordó el caso de la Guardería ABC (Foto:Twitter/@fernandeznorona)

除了指出他们在执政期间向熟人提供了所谓的设施以管理政府日托中心之外，他还提醒他们埃莫西约 ABC托儿所的情况，并再次将Calderón的总统职位归类为 “篡夺”。

在这方面，最近出版了《权利十年》一书。国家最高法院（SCJN）首席部长阿图罗· 扎尔迪瓦尔（Arturo Zaldívar）在法学自传中宣布，费利佩·卡尔德隆本来可以在2009年6月5日震惊托儿所的悲剧中保护玛格丽塔·扎瓦拉的家人。

El incendio de la Guardería ABC ocurrió en 2009 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (Foto: Cuartoscuro)

这位前第一夫人，现在是国家行动党的代表，很快在她的 Twitter 帐户上写道，事实并非如此：“昨天，当她花公共资金展示自己的书时，她说：在听的时候，她'碰巧在给他们讲一个故事'并说了很多谎言” 并澄清说，悲剧发生后，她与墨西哥社会保障局（IMSS）的成员举行了会议，并在埃莫西约和墨西哥城举行了会议。

另一方面，遵循这种说法的人是制片人埃皮格梅尼奥·伊巴拉（Epigmenio Ibarra），他坚持要因 ABC苗圃案而对卡尔德隆和扎瓦拉进行惩罚。

“我坚持。让我们都坚持下去。卡尔德隆和玛格丽塔必须对国家做出回应。对于腐败、裙带关系、疏忽、掩盖、妨碍司法公正，他们应对不应该在 ABC 苗圃死亡的 25 名女孩和 24 名男孩的死亡负有共同责任。” 他于 3 月初在 Twitter 帐户上说。

Felipe Calderón y Margarita Zavala continúan siendo señalados por la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo en 2009 (Foto: Cuartoscuro)

3月31日，扎瓦拉陪同市长前往阿尔瓦罗·奥布雷贡·利蒙（Álvaro Obregón LíaLimón），后者在该划界中实施了 “儿童住宿” 计划，这引起了对同一市长办公室的律师和联邦代表的批评，这使争议更加激烈。

“如果你这么惭愧。但是你甚至都不认识她”；他们指出这位前第一夫人应对这场悲剧负责的一些信息是 “不要烧掉他们” 或 “孩子的住宿是为了孩子，而不仅仅是为了看起来不错”。

这些要求是在玛格丽塔（Margarita）假定她的社交网络上的伴奏之后提出的：“政府竭尽全力摧毁这些重要空间，为自由，团结和共同利益而移动”，因此他们立即批评了她。

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