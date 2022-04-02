埃内斯蒂娜·戈多伊说，她被下属欺骗，他们偏爱被指控犯有性虐待的前地方法官

CIUDAD DE MÉXICO, 09DICIEMBRE2020.- Un grupo de al menos diez feministas protestaron al exterior de la sede central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar un caso de acoso sexual en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Las manifestantes realizaron pintas y posteriormente caminaron hasta la Alameda Central. FOTO: CRISTIAN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM

墨西哥城检察官埃内斯蒂娜·戈多伊·拉莫斯（Ernestina Godoy Ramos）得知其指挥下的人员存在内部违规行为一年后，对那些向被指控犯有以下罪行的前地方法官曼努埃尔·奥拉西奥·卡瓦索斯·洛佩斯施加压力的人仍然没有任何后果对两个未成年女儿的性虐待。

到目前为止，尽管检察官办公室承认并披露了这一点，但该办公室决定反对不进行刑事诉讼，而且在与检察官和L aura Borbolla Moreno 的直接会晤中也采取了这种做法，但迄今为止，这一程序仍然没有答案。性别犯罪调查和照料受害者总协调员.

部长级特工卡罗来纳·埃斯皮诺萨·埃斯皮诺萨在墨西哥 Infobae 可以访问的电话和就分歧准备的文件中表示，她反对不启动该进程的决定确定墨西哥城高等法院（TSJCDMX）前官员的职责。

但是墨西哥城总检察长办公室（FGJCDMX）忽略了负责此事的官员的分析，并修改了决议。去年3月，他们表示被解雇，因为在法官面前缺乏支持指控的要素。他们争辩说，他们已经用尽了所有可用的补救办法。

自2019年底以来一直为她的两个小女孩寻求正义的@@ 玛丽尔·阿尔巴兰在接受采访时说，卡罗来纳· 埃斯皮诺萨希望她知道检察官助理协调负责人丹尼尔·奥索里奥·罗克所遭受的压力检察官办公室，他驳回了案件中的违规行为。

Cavazos López buscaba su permanencia vitalicia en el TSJCDMX cuando fue denunciado (Foto: Twitter/pauvalpa)

除了领导所谓的 “A” 检察官办公室的爱德华多·埃米利奥·森特诺·多明格斯的职责外。这些女孩的母亲要求官员谴责上级的胁迫行为，抬高额头出来，指出必须寻求这种情况的不公正现象。但是检察官办公室表示会考虑这个问题，因为面对该机构时，他可能会遇到麻烦，工作空间将对他关闭。

去年 3 月，当首都检察官得知她负责的单位内部的异常情况时，她说自己感到被大三学生欺骗并感到惊讶，因为她没有意识到这个问题，正如女孩的母亲告诉这家媒体的那样，她直接提出这个问题。正式投诉。

Ernestina Godoy negó que Rix haya sido exonerado del delito de violación agravada contra Nath Campos (Foto: FGJCDMX)

FGJCDMX 当局要求玛丽尔·阿尔巴兰（Mariel Albarrán）不要在媒体上回应她确定的支持卡瓦索斯·洛佩斯的部长级变更总和。但是他在听证会上表达了这种程序混乱，在向首都办公室提出的四起投诉中，他面临多达两项投诉，以及另一项上报给总检察长办公室的投诉。

一切，都是为了耗尽它然后让它停止，因为它已经与宪法权利保护令作战，并且在相同的防御资源上进行了更多的改动。例如，尝试使用儿科医生的证词和专家提供的女孩的临床记录。

几个月后，当医生出现时，他决定保留作证，律师和 FGJCDMX 关闭了先前丢失的研究文件夹。在没有刑事诉讼的情况下，所涉案件将面临挑战。

Fuentes Cruz ha sido responsabilizado por irregularidades en procurar justicia en el pasado (Foto: Contraloría-PGJ)

此外，2021年3月，调查警察的虚假官员挺身而出，要求提供有关住在玛丽尔·阿尔巴兰家中的人的具体信息。据称的警官告诉监视官员，他们将遵守奥斯卡·曼努埃尔的逮捕令。

在发送牌匾的详细信息，经济编号和事件的更多细节时，人权委员会要求 FGJCDMX 报告原因，但一切都表明这些人不是部长级官员。为此，未成年人的母亲认为前治安法官及其律师负有责任。

玛丽尔·阿尔巴兰（Mariel Albarrán ）去年10月获得了宪法权利保护令，以重新开始对这位前治安法官的审判，但是，她提出了上诉这样就可以对案件的底部进行分析。后者可以在本月晚些时候解决，因此没有地方解决的余地，并且排除了对曼努埃尔·霍拉西奥·卡瓦索斯·洛佩斯提起刑事诉讼的可能性。

同时，对何塞·曼努埃尔·富恩特斯·克鲁兹（JoséManuel Fuentes Cr uz）的调查也在等待中，他于2019年9月23日因负责这一转变而打开了研究文件夹。这个受试者两次改变了他的借调，担任接近案件的三个职位，他希望继续发挥影响力。

Daniel Osorio Roque (izquierda) es actual encargado de revisar el no ejercicio de acción penal en casos de la Fiscalía (Foto: INFO-DF)

以前，在卡瓦索斯·洛佩斯（CavazosLópez）的书面采访到来之后，花了三个月的时间才将文件夹发送到处理台，甚至没有分析未成年人叙述自己是性犯罪受害者的音频。根据富恩特斯·克鲁兹（Fuentes Cruz）提供的玛丽尔·阿尔巴兰（Mariel Albarrán）的说法，那段等待时间本来是前地方法官准备辩护的，因为他可以使用音频。

墨西哥Infobae 查阅的文件表明，该官员有一份行动记录，他甚至因丢失调查工具包而受到制裁，这使发生的案件无法对司法起诉。在 2011 年。直到 2016 年，他只被停职五天。

除此之外，他已经有内部控制机构纪律行政失误的记录，包括 CI/PGJ/D/0817/2007档案中的公开谴责。因此，何塞·曼努埃尔·富恩特斯·克鲁兹坚持从事会造成适当司法缺陷的行为。

尽管存在各种内部违规行为，以及三张甚至可以听见前治安法官声音的录音、医疗报告、FGJCDMX 的裁决、受害者症状报告、独立报告以及最重要的是女孩的证词，但该案仍未解决。

“在某些音频中，我的女儿们用生动的声音讲述了手指和攻击性的引入。在音频中，我的女儿，他们的第一个女儿哭着要我去她所在的地方，和她的攻击者一起，和她的父亲一起。今天我知道她在哭是因为他在公共浴室里殴打她，” 阿尔巴兰在2021年3月说。

México ocupa el primer lugar en abuso infantil y, por cada mil casos, se denuncian 100 y sólo 10 van a juicio, donde sólo uno de ellos alcanza condena: impunidad de 99.99% (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

犯罪多次发生：在女孩的房子里，在公园里，在卡瓦索斯·洛佩斯（Cavazos López）省以及他的面包车里，当他离开学校时；正如未成年人的母亲转介给这种媒介的调查所记录的那样。

曼努埃尔·霍拉西奥·卡瓦索斯·洛佩斯（Manuel Horacio Cavazos López）尽管受到指控，但仍试图重返办公室，并对前妻进行了反诉和恐吓。他甚至想通过辩称未成年人接受了他们所讲的关于强奸的训练来支持自己的辩护。

自从他于2020年2月被解雇以来，他一直受到保护，可以终身获得批准。他被拒绝默认批准，但他获准首都国会证实他没有继续任职，这受到了质疑，正在等待中。

尽管如此，玛丽尔·阿尔巴兰（MarielAlbarrán）指出，在寻求互相保护的当局的勾结下，诉诸司法的机会得到了扩展。同时，在就本案中提到的针对公务员的内部诉讼进行咨询时，首都检察官办公室没有及时作出答复。

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