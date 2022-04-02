拉科鲁尼亚 Binacional 击败 Sport Boys 并在 2022 年西甲联赛中获得第一名

拉@@ 科鲁尼亚 Binacional 连续第四次获胜，是 2022 年联赛 1 Apertura 锦标赛的短暂领导者。“Poderoso del Sur” 以 3-1 击败了 Sport Boys 并增加了 18 个单位，击败了拉科鲁尼亚市政局，他将在几分钟内与 Alianza Atlético de Sullana 进行比赛。全部在第八个日期的框架内。

在记分牌上打开比分的是胡佛·克雷斯波 ，他打进了本赛季的第三个进球。2-0的局部是贾尼奥·波西托（Janio Pósito），他在对阵威尔玛·瓦伦西亚（Wilmar Valencia）领导的球队大放异彩之后得分。参加者是维克多·塞德隆（VíctorCedrón），他是卡亚俄米格尔·格劳体育场球员承诺的人物之一。

在下半场，“rosados” 的态度比比赛恢复得更多，多亏了进入下半场的迭戈·萨法迪（Diego Saffadi），他得以在71分钟后获得折扣。“chalacos” 在球迷的帮助下进行了推动，并试图以各种方式进行平局，但在对阵新领导人的比赛中，他们以 3-1 封闭了决赛。厄瓜多尔人杰克森·皮塔打进了最后一个进球。

凭借这三分，拉 科鲁尼亚 Binacional 成为 2022 年联赛 1 Apertura 锦标赛的新领导者，但一切都将取决于苏拉纳竞技联盟和拉科鲁尼亚 Binacional 之间的比赛 ，这场比赛将在几分钟内在梅拉尼奥·科洛马·德·皮乌拉体育场进行。如果他们平局，“bi” 将继续作为指针，但如果有人获胜，他们将一直是领先者，直到第八个比赛日结束。那些穿浅蓝色衣服的人在八场比赛中有六胜两负。

下一天，在德萨瓜德罗成立的球队将在主场与格劳竞技队对战，而 Sport Bo ys 将从塔玛访问 ADT。“rosados” 在2022年表现不佳，他们最近被阿亚库乔足球俱乐部淘汰出南美杯，在积分榜上仅以5分排名倒数第二。最后一个是拥有三个单位的圣马丁。

2022年拉科鲁尼亚两国联赛：

-拉科鲁尼亚 Binacional 5-0 Cantolao 学院

-拉科鲁尼亚市政 1-0 拉科鲁尼亚 Binacional

-拉科鲁尼亚 Binacional 3-2 Cienciano

-Tarma 的拉科鲁尼亚 Binacional 0-1 ADT

-Ayacucho FC 2-3 拉科鲁尼亚 Binacional

-拉科鲁尼亚 Binacional 1-0 体育大学

-圣马丁 0-1 拉科鲁尼亚 Binacional

-Sport Boys 1-3 拉科鲁尼亚 Binacional

APERTURA DE LA LIGA 1 锦标赛第 8 天的时间表和结果

4月1日星期五

阿亚库乔足球俱乐部 3-2 UTC

4月2日星期六

Sport Boys 1-2 拉科鲁尼亚 Binacional

Alianza Atlético vs Municipal（频道电视：Goal Peru | 下午 1:15 | 梅拉尼奥·科洛马体育场）

梅尔加 vs 卡洛斯·斯坦（频道电视：Gol Peru | 下午 3:30 | UNSA 纪念体育场）

4月3日星期日

格劳竞技 vs 西恩西亚诺（下午 3:00 | 弗朗西斯科·门多萨·皮萨罗体育场）

卡洛斯·曼努奇 vs 塞萨尔·瓦列霍（频道电视：Goal Peru | 下午 6:30 | 曼西切体育场）

4月4日，星期一

Universitario vs ADT（频道电视台：Gol Peru | 晚上 8:00 | 纪念体育场）

休息 Cantolao 学院。

Sport Huancayo vs Alianza Lima（暂停）

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