承运人和农民要求停止六天的失业和解除道路封锁

一个星期以来，万卡约的承运人和农民已经停工了胡宁地区。道路被封锁，示威活动没有得到秘鲁国家警察（PNP）的完全控制。他们希望由佩德罗·卡斯蒂略总统领导的中央政府为他们所面临的问题提供解决方案。

据抗议者称，自疫情开始以来，有人声称化肥和农业投入有所增加，磷酸盐或尿素等化学物质的价值增加了两倍，从每袋80鞋底增加到240鞋底。

它的另一个要求是降低燃料价格以及实施Reactiva Agrario计划和农业保险。胡宁地区的奶农工会也加入了农民罢工，该工会要求牛奶的参考价格为1.80鞋底。

就承运人而言，他们要求降低燃料价格。尽管由于俄罗斯入侵乌克兰，这种情况正在全球范围内发生，但他们表示，他们感到被当局忽略了。

他们还希望消除来自外国承运人的不公平竞争，为国家公会提供货物储备，并将参考价值表宣布为强制性最低关税。其他要求包括取消对国内承运人燃料征收的选择性消费税（ISC）以及修订公路和通行费优惠合同。

在管制方面，重型货运承运人需要彻底改组Sutran（人员、货物和货物陆路运输监管局）并修订市政法。

除了农民、牧场主和运输商之外，公民还对生活成本的上涨感到厌倦，他们要求解决这个问题。

胡宁地区的领导人和工会成员希望直接与佩德罗卡斯蒂略总统和阿尼巴尔托雷斯总理建立对话,他本周六在司法部长费利斯切罗, 能源和矿业部长卡洛斯帕拉西奥斯, 经济,卡洛斯·格雷厄姆；内政部的阿方索·查瓦里；农业发展和灌溉部的奥斯卡·泽亚。此外，PCM副部长耶苏斯·奎斯佩（JesúsQuispe），一些国会议员和红衣主教佩德罗·巴雷托也陪同他们。但是，秘鲁总统没有出席。

Esta es la segunda comitiva del Consejo de Ministros que llega a la zona. | Foto: PCM

卡斯蒂略没道歉

佩德罗·卡斯蒂略呼吁与抗议者达成协议，以满足 “紧急要求”, 但他说, “如果没有对话的意愿和修正的目的, 就很难解决这些问题”.

他在Twitter帐户上的一条消息中总结@@ 说：“兄弟运营商，我保证为了所有人的利益共同寻求解决方案。”

但是，国家元首没有为他关于胡宁抗议活动的言论道歉。他上周五在皮乌拉说：“一些领导人和领导人正在宣布一些停工和路障，这是恶意的，并付出了代价（...）有必要在这里告诉他们，我们将在未来几个小时内恢复秩序，” 他上周五在皮乌拉说，当时秘鲁各地的示威活动有所增加。

这些话使领导人感到不安，他们将继续抗议活动，直到总统出席对话桌。

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