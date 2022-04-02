Cuauhtémoc Gutiérrez 案：PRI 前财政部长在 CDMX 中被正式监禁

墨西哥城总检察长办公室（FGJCDMX）宣布，被拘留者罗伯托·萨莫拉诺·皮内达（Roberto Zamorano Pineda）是该国首都制度革命党（PRI）的财政部长，已被判处监禁。

他报告说，他获得了刑事法官的监禁令，因为他可能对两种不同的贩运人口罪负责，这两种罪行的形式是企图加重性剥削和误导性广告；以及犯罪团伙。

罗伯托·萨莫拉诺·皮内达于3月31日星期四在伊达尔戈州的Mineral de la Reforma被捕，原因是他与CDMX的前 PRI 领导人库奥特莫克·古铁雷斯·德拉托雷领导的贩运网络有联系。

(foto: FGJCDMX)

逮捕令是在对涉及贩运人口的犯罪进行战略调查的检察官办公室、性别犯罪调查和受害者照料总协调局的调查之后提出的，调查工作由伊达尔戈检察官办公室的工作人员完成。

贩运网络由库奥特莫克·古铁雷斯·德拉托雷（Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre）领导，罗伯托·萨莫拉诺、阿德里亚娜·罗德里格斯·雷加拉多和克劳迪娅·普里西拉·马丁内斯·冈萨雷斯以及逃离的桑德拉·埃丝特·瓦卡·科尔特斯也参加了这次活动正义，

根据调查，首都的这位前刑法改革党领导人招募了20至35岁的妇女，以性利益剥削她们。其操作员在申请担任秘书、助理、接待员和/或助理之后，与受害者进行了面谈。

这些活动是 MVS Radio 团队于 2014 年 4 月发现的，因此他的党派将他免职。

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue detenido en CDMX (Foto: Fiscalía CDMX)

首席检察官办公室埃内斯蒂娜·戈多伊（Ernestina Godoy）报告说，由于对已解散的总检察长办公室采取的行动进行彻底审查后发现遗漏，该案于2020年9月重新审理。

古铁雷斯·德拉托雷于2021年12月29日被捕，而他的合作者阿德里亚娜·罗德里格斯自当年3月和9月起逮捕了克劳迪娅·马丁内斯。

与垃圾之王类似，由于其他受害者对他提出了投诉，在对他和他的合作者出示了其他逮捕令数小时后，他于 3 月 22 日获得了正式的监狱命令。

根据检察官报告逮捕令的视频，阿德里亚娜和克劳迪娅在圣玛莎·阿卡蒂特拉妇女中心得到了通知，而库奥特莫克则在联邦第一社会康复中心内得到了通知。

在同一份声明中，检察官呼吁更多的虐待受害者向适当机构提起诉讼，因为她相信针对刑法改革协会的诉讼将为投诉方圆满解决，并呼吁 “相信我们，正如我当时所说，不，我们将允许有罪不罚，” 他说。

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