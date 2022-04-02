COVID-19：秘鲁在过去 24 小时内记录了 275 例新病例和 6 例死亡

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

冠状病毒继续袭击。秘鲁继续增加阳性病例的数量，这可以从卫生部发布的最新报告中看出，直到2022年3月31日下午22点，该报告证实有275名新感染者该国的 COVID-19。

提到的数字仅对应于上周四，同一天的死亡人数总共为6人。

根据 Minsa 和 COVID-19 情境室发表的声明，进行的丢弃测试有所增加，而阳性病例也有所增加这个国家。这是从疫情开始到2022年3月31日收集的信息。

-人们抽样了 2800 万 804、457

-负面结果 2500 万 256,851

-确诊病例 300 万 547,605 例

关于上周三确诊的病例，可获得以下信息：

-人们抽样了 68 115

-确诊病例 275

住院并康复

明萨证实，秘鲁正处于第三波浪潮中，这是由于该国最近几周的感染人数众多。就住院患者而言，发现共有1278名患者因 COVID-19 而住院。

对于健康状况危重的患者，这个数字总共为481人。这些在重症监护室（ICU）中，有机械通气。

此外，在官方卫生实体发布的报告中，证实迄今已有300万474, 007人克服了这种疾病，并且从医疗机构健康出院或完成了一段时间的居家隔离。

另一个需要考虑的数字是上周四出院的人数，共有149人。

COVID-19 导致的死亡

迄今为止，该国的死亡人数总数为212,256人，尽管死亡人数众多，但据估计，第三波浪潮不会造成大规模死亡，只会继续存在传染病；但是，为了避免传染，我们不应该放松警惕，继续采取健康措施。

秘鲁 COVID-19 疫苗接种的最新情况

根据卫生部的数据，截至2022年3月31日下午18点06分，共使用了67′722′128剂针对 COVID-19 的剂量。

但是，12′932′325使用加强剂量免疫，这导致弱势人群的加强剂量增加了70.49％。

Esta es la situación de la vacunación contra la #COVID19 en Perú hasta las 18:04 horas del 01 de abril.

这些数字显示，在普通人群中，有45.3％的人接种了加强剂量的疫苗。

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