截至4月墨西哥的冠状病毒：最后一天有2,538例感染和111人死亡

CIUDAD DE MÉXICO, 11ABRIL2020.- Con una ciudad semidesértica con negocios cerrados y lugares públicos como: museos, plazas, teatros y parques en cuarentena hasta nuevo aviso, así se vivió el Sábado de Gloria en la capital del país. La contingencia por Covid-19 se mantiene en fase dos en territorio nacional, sin embargo se estima que en dos semanas podría entrar en fase tres de no seguirse las medidas aislamientos social. Al cierre, México registra 3844 casos confirmados y 233 defunciones. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

自从 COVID-19 大流行开始以来的每一天，卫生部（SSA）都提交了关于墨西哥卫生突发事件进展情况的技术报告，他们在报告中透露，直到本周五，4月1日，总感染人数为500万662,073例，死亡人数为323,127人。

这些数字预测，在过去的24小时内，国家统计数据中增加了2,538例感染和111例死亡，记录截止至本周五上午9点。

另一方面，自疫情开始以来，共记录了683,609例疑似病例和9,236,820例阴性病例；而目前全国境内有9,625人感染了活跃的COVID-19。

该数字是根据在过去14天内开始出现该疾病症状的公民得出的，因此从3月19日至4月1日将其考虑在内。

Coronavirus en México al 1 de abril: 2 mil 538 contagios y 111 muertes en el último día (Foto: SSa)

在目前阳性病例率最高的州中，阿瓜斯卡连特斯位居榜首，估计每 10 万居民中有 33 例。其次是南下加利福尼亚州和墨西哥城，每10万居民中分别有29例和26例感染。与2022年迄今为止疫情的最高点相比，数字较低。

考虑到这些数字，根据国家流行病学监测系统（SINAVE）门户网站上的信息，全国活跃感染率仅为每100,000居民7.40人。

关于已经克服这种疾病的人，自突发卫生事件开始以来，预计已有 4,959,965例康复率，另外还有 14,128例死于 COVID-19，尚未得到确认，因此他们被归类为可疑人并且正在进行流行病学研究临床判断。

根据卫生部上周提供的有关阳性和阴性病例的图表，截至3月底，墨西哥在确诊感染方面处于大流行的最低点，在2022年第11周有7,262例病例。

Coronavirus en México al 1 de abril: Casos positivos, sospechosos y negativos a nivel nacional (Foto: SISNAVE)

上一次在一周内记录如此低的确诊病例数是在2020年15日，当时一周内仅记录了5,013例感染。同样，也记录了确诊的死亡人数，因为在2022年第11周，有249例死亡记录，是自2020年第14周以来的最低数字。

同样，卫生部报告说，这 32个州将连续第二个时期再次使用COVID-19 疫情风险交通信号灯的绿色，日期范围为4月4日星期一至4月17日星期日。

在医院入住率方面，与2021年1月第二波疫情浪潮的最高点相比，4月初减少了97％。普通床铺的入住率为6％，而在过去的24小时内，有风扇协助的床铺占用率达到了4％。

最后，在3月31日，据报道，国家疫苗接种战略实施了295,748种针对 COVID-19 的疫苗。

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