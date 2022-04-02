截至4月墨西哥的冠状病毒：最后一天有2,538例感染和111人死亡

自从 COVID-19 大流行开始以来的每一天，卫生部（SSA）都提交了关于墨西哥卫生突发事件进展情况的技术报告，他们在报告中透露，直到本周五，4月1日，总感染人数为500万662,073例，死亡人数为323,127人。
这些数字预测，在过去的24小时内，国家统计数据中增加了2,538例感染和111例死亡，记录截止至本周五上午9点。
另一方面，自疫情开始以来，共记录了683,609例疑似病例和9,236,820例阴性病例；而目前全国境内有9,625人感染了活跃的COVID-19。
该数字是根据在过去14天内开始出现该疾病症状的公民得出的，因此从3月19日至4月1日将其考虑在内。
在目前阳性病例率最高的州中，阿瓜斯卡连特斯位居榜首，估计每 10 万居民中有 33 例。其次是南下加利福尼亚州和墨西哥城，每10万居民中分别有29例和26例感染。与2022年迄今为止疫情的最高点相比，数字较低。
考虑到这些数字，根据国家流行病学监测系统（SINAVE）门户网站上的信息，全国活跃感染率仅为每100,000居民7.40人。
关于已经克服这种疾病的人，自突发卫生事件开始以来，预计已有 4,959,965例康复率，另外还有 14,128例死于 COVID-19，尚未得到确认，因此他们被归类为可疑人并且正在进行流行病学研究临床判断。
根据卫生部上周提供的有关阳性和阴性病例的图表，截至3月底，墨西哥在确诊感染方面处于大流行的最低点，在2022年第11周有7,262例病例。
上一次在一周内记录如此低的确诊病例数是在2020年15日，当时一周内仅记录了5,013例感染。同样，也记录了确诊的死亡人数，因为在2022年第11周，有249例死亡记录，是自2020年第14周以来的最低数字。
同样，卫生部报告说，这 32个州将连续第二个时期再次使用COVID-19 疫情风险交通信号灯的绿色，日期范围为4月4日星期一至4月17日星期日。
在医院入住率方面，与2021年1月第二波疫情浪潮的最高点相比，4月初减少了97％。普通床铺的入住率为6％，而在过去的24小时内，有风扇协助的床铺占用率达到了4％。
最后，在3月31日，据报道，国家疫苗接种战略实施了295,748种针对 COVID-19 的疫苗。
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