CJNG 指责竞争对手谋杀了阿吉利亚市长，并威胁媒体

AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

通过社交网络传播了一段视频，显示谁被指控是里卡多·卡里略，别名哈利斯科州新一代卡特尔（CJNG ）成员El Alacrá n，否认对他谋杀米却肯州阿吉利亚市市长，塞萨尔·阿图罗的指控瓦伦西亚卡瓦列罗。

在不到一分钟的视听中，埃尔·阿拉克兰（El Alacrán）由内梅西奥·奥塞格拉·塞万提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）领导的卡特尔的其他成员陪同，他们被称为 El Mench o，在那里看到他们全副武装。此外，在录音中，里卡多·卡里略指责胡安·何塞·阿尔瓦雷斯·法里亚斯，特帕尔卡特佩克卡特尔领导人埃尔·阿布埃洛和尼古拉斯·塞拉桑塔纳，埃尔戈多和/或戈多·伟哥谋杀了瓦伦西亚·卡瓦列罗。

“我，El Alacrán，将我与针对阿吉利亚·塞萨尔·瓦伦西亚公民总统的袭击区分开来，我认为祖父法里亚斯和戈多·伟哥负有直接责任，因为你下令杀死他是因为你想控制阿吉利亚矿山，” 里卡多·卡里洛说。

El Alacrán se deslindó del asesinato del alcalde de Aguililla (Foto: Twitter/@Elblogdelosgua1)

值得一提的是，在过去三年中，CJNG与来自米却肯州的团体的联盟破裂了，伟哥拉斯，圣殿骑士团，特洛伊白人和特帕尔卡特佩克卡特尔的残余分子组成了一个名为Carteles Unidos的联盟，以抵抗四个字母的卡特尔的冲击。他们在铁拉卡连特地区和世界鳄梨之都乌鲁阿潘附近的斗争加剧了，即所谓的绿色黄金。

同样，El Alacrán 威胁米莱尼奥·诺蒂西亚斯和记者丹妮丝·梅尔克涉嫌与祖父法里亚斯有联系。

埃尔·阿拉克兰（El Alacrán）总结说：“停止做事，说实话，不要说法里亚斯爷爷告诉你的话，我们知道你与他达成的直接交易。”

这不是CJNG第一次威胁媒体，因为在社交网络上发布的另一段视频中，它抨击了主持人 Azucena Uresti。

Azucena Uresti fue amenazada por el CJNG (Foto: Twitter@azucenau)

3月28日，米却肯州总检察长（FGE）出示了阿吉利利亚市总统凶手的身份，并提供了100,000比索的奖励，以奖励有用和真实的信息，从而找到了Alacrán。

联邦政府专家小组报告说，由于与联邦当局协调开展的调查工作，联邦当局在确定可能的肇事者的身份方面已经取得了实质性进展。

检察官办公室在一份声明中报告@@ 说：“在调查工作中，获得了适当和相关的数据，以确定事件的可能肇事者的身份，为此要求相应的逮捕令，由控制法官发出。”

Ricardo Carrillo Mendoza, alias El Alacrán (Foto: FGE)

该实体的总检察长@@ 阿德里安·洛佩斯·索利斯（AdriánLópe zSol is）签署了具体协议，为埃尔·阿拉克兰（El Alacrán）的所在地和拘留提供奖励，后者与其同伙埃尔·萨帕塔（El Zapata）于3月10日在旅行时枪杀了市长沿着本杰明·鲁伊斯大街，在该地区足球场前，在阿吉利亚市政宫殿的地窖高处。

在他被谋杀的那天，瓦伦西亚·卡瓦列罗（Valencia Caballero）上了面包车回家，但在途中，他被两名骑摩托车的男子拦截，他们的脸藏在头盔下，并三次向在袭击中幸存下来的市长开枪。不止一位目击者认出两名乘坐本田摩托车的对象是黑色和红色：一人身材矮小、坚固，穿着蓝色牛仔裤和衬衫；另一人又高又黑，穿着 “军用型” 发型。

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