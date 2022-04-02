Los Zetas 组织成员 “查帕罗” 被判处 54 年徒刑

奥洛马里·佩尼亚·巴尔迪维索，别名查帕罗，54 岁，洛斯泽塔斯卡特尔成员，因有组织犯罪和绑架罪被判处 54 年徒刑。

总检察长办公室在新莱昂州圣卡塔琳娜州裁定查帕罗犯有向企业、卡车和管道司机勒索钱财的罪行后，判处查帕罗的刑罚。最后一封信的卡特尔的这名成员于2014年被捕，当时他关押了两个被剥夺自由的人。判决还包括支付4,250天的罚款。

犯罪集团洛斯·泽塔斯（Los Zetas）今天对其他犯罪组织的火力下降，它是作为在该国北部各州活动的海湾卡特尔的武装分支机构而诞生的。在新莱昂州，这个卡特尔在蒙特雷地区（州首府）工作。

海湾卡特尔的第一任领导人胡安·加西亚·阿布雷戈在该城市的郊区被捕。根据专业媒体 Insight Crime的报道，其继任者奥西尔·卡德纳斯·吉伦（Osiel Cárdenas Guillén）对蒙特雷的兴趣不大，因此他保持了距离，因此也与洛斯·泽塔斯保持了距离。

但是，随着海湾卡特尔和洛斯·泽塔斯的分离，情况发生了变化。据说后者卡特尔一直将包括阿波达卡，加西亚，埃斯科贝多将军，瓜达卢佩，华雷斯，蒙特雷，圣尼古拉斯·德洛斯加尔萨，圣佩德罗·加尔萨·加西亚，圣卡塔琳娜州和圣地亚哥市在内的地区视为发展毒品业务的机会。

以实施新形式暴力而闻名的@@ 泽塔人抵达新莱昂州，在那里他们对贝尔特兰·莱瓦（BeltránLeyva）的组织提出异议，贝尔特兰·莱瓦（BeltránLeyva）随后与锡那罗亚州卡特尔分离。

Beltrans 将 Nuevo León 视为他们的避难所。在那里，他们选择了政客和商人，并制定了复杂的勒索计划。各种调查详细表明，这种运作方式引起了Los Zetas的注意，因此他们为他们俩在该地区工作而休战。

MÉXICO D,F,.16JULIO2013.- Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', máximo líder de la organización criminal los Zetas, durante su llegada a la SEIDO luego de su detención la madrugada de ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Treviño Morales entró sin esposas y escoltado por elementos del Ejercito Mexicano. FOTO: SEMAR / CUARTOSCURO.COM

最后一封信的卡特尔在其领导人米格尔·安赫尔·特雷维诺·莫拉莱斯被捕后倒下，莫拉莱斯继承了他的侄子胡安·赫拉尔多·特雷维诺·莫拉莱斯（又名 El Huevo）的领导，最近被驱逐到美国。

国防秘书处（Sedena），总检察长办公室（FGR），国家情报中心和国民警卫队（GN）于3月13日星期日逮捕了这名罪犯。

El Huevo Treviñ o被选为东北卡特尔（前Zetas）及其武装部队地狱部队的最高首领，他与海湾卡特尔基层组织保持着激烈的斗争，以及与老派 Zetas 的领土争端。他有三份逮捕令：一份在塔毛利帕斯州因勒索和犯罪团伙而被逮捕，另一份因故意杀人和恐怖主义而在科阿韦拉州；另一份因串谋贩毒和洗钱而被引渡。

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