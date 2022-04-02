CDMX当局在与西尔维斯特·特纳会面后将寻求实施从休斯敦飞往AIFA的航班

墨西哥城（CDMX）政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆·帕尔多（Claudia Sheinbaum Pardo）报告说，她的政府将寻求建立一条从休斯敦机场到费利佩·安吉利斯国际机场（AIFA）的航线，在她与美国市长西尔维斯特·特纳会面之后。
根据首都总统的说法，休斯顿和墨西哥城几乎是姐妹，因为有大量墨西哥人居住在该州。
因此，他表示，在会议期间，有人建议市长共同努力，开辟一条从首都到休斯敦的路线，目的是 “使前往墨西哥城变得容易，并采取其他一些行动”。
“有很多墨西哥人住在休斯敦，这使我们成为这座城市的兄弟，（...）他说，我们经常谈论他们感兴趣的、我们在这里发展的问题，例如气候变化、环境、电动交通、可再生能源和旅游业。”
Sheinbaum Pardo表示，工作团队将保持沟通，以建立更大的 “孪生”，但没有提供该提案的进一步细节。
应该记得，3月底，当局宣布，新机场将从2022年下半年起开通飞往美国的航班，达美航空和巴拿马航空的航空公司。
通过所谓的第四次转型（第四季度）旗舰项目的社交网络，写道：“AIFA将在2022年下半年与达美航空和巴拿马航空公司一起开通航班”。
有了这个，外国航空公司加入了墨西哥航空公司的墨西哥航空公司Volaris和VivaAerobus，它们提供飞往蒂华纳、坎昆、蒙特雷、瓜达拉哈拉、比亚埃尔莫萨和梅里达的国内旅行。
但是，今年4月1日，墨西哥航空公司宣布，它将运营费利佩·安赫莱斯国际机场的第三个目的地。
该航空公司在一份声明中报告说，从5月1日开始，它将每周四次飞往巴亚尔塔港，目的是将其在航站楼的运营与海滩目的地相辅相成。
随着新目的地的到来，墨西哥航空公司对AIFA的运营调整将如下：
梅里达：每周七个频率（周一至周日）
巴亚尔塔港：每周四班（周二、周四、周五和周日）
比亚埃尔莫萨：每周三次（星期一、星期三和星期六）
虽然从墨西哥城国际机场（AICM）飞往上述目的地的航班每天运营，5月将是：
梅里达：每周67次频率
巴亚尔塔港：每周42个频率
比亚埃尔莫萨：每周 40 个频率
“Aeromexico正在焕然一新，并将继续其网络扩张战略，为客户提供更多更好的选择。声明总结说，到5月，该航空公司将运营 88条国内和国际航线。
3月17日，费利佩·安赫莱斯将军国际机场主任伊西德罗·帕斯托尔·罗曼将军保证，与施工现场的道路连接将得到保证。
根据罗曼牧师的说法，有 14个转机点可以将您从任何CDMX巴士站带到新机场：
Perisur-AIFA（150 比索）
圣达菲-AIFA（150 比索）
World E-AIFA（125 比索）
Cuautitlan-AIFA（125 比索）
AICM-AIFA（125 比索）
国家礼堂-AIFA（125比索）
世贸中心-AIFA（125 比索）
绿色印第安人-AIFA（50比索）
阿兹台克城（Mexibus）-AIFA（18比索）
斗牛-AIFA（125 比索）
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