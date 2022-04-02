CDMX当局在与西尔维斯特·特纳会面后将寻求实施从休斯敦飞往AIFA的航班

ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, 07SEPTIEMBRE2021.- Se realizó un recorrido para medios de las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA) en Santa Lucía, en el que se tiene planeado ejecutar las 61 operaciones por hora spermitidas en el AICM una vez que se recuperen los niveles de tráfico aéreos a los que se tenían antes de la pandemia de Covid-19. Las obras de las paradas internacionales continúan en operación y esperan que a finales de año se pueda recuperar la categoría 1. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

墨西哥城（CDMX）政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆·帕尔多（Claudia Sheinbaum Pardo）报告说，她的政府将寻求建立一条从休斯敦机场到费利佩·安吉利斯国际机场（AIFA）的航线，在她与美国市长西尔维斯特·特纳会面之后。

根据首都总统的说法，休斯顿和墨西哥城几乎是姐妹，因为有大量墨西哥人居住在该州。

因此，他表示，在会议期间，有人建议市长共同努力，开辟一条从首都到休斯敦的路线，目的是 “使前往墨西哥城变得容易，并采取其他一些行动”。

“有很多墨西哥人住在休斯敦，这使我们成为这座城市的兄弟，（...）他说，我们经常谈论他们感兴趣的、我们在这里发展的问题，例如气候变化、环境、电动交通、可再生能源和旅游业。”

Durante la reunión se le propuso al alcalde que se trabaje en conjunto para crear una ruta de la capital a Houston (Foto: Twitter/Claudiashein)

Sheinbaum Pardo表示，工作团队将保持沟通，以建立更大的 “孪生”，但没有提供该提案的进一步细节。

应该记得，3月底，当局宣布，新机场将从2022年下半年起开通飞往美国的航班，达美航空和巴拿马航空的航空公司。

通过所谓的第四次转型（第四季度）旗舰项目的社交网络，写道：“AIFA将在2022年下半年与达美航空和巴拿马航空公司一起开通航班”。

Sheinbaum Pardo señaló que los equipos de trabajo mantendrán comunicación (REUTERS/Luis Cortes)

有了这个，外国航空公司加入了墨西哥航空公司的墨西哥航空公司Volaris和VivaAerobus，它们提供飞往蒂华纳、坎昆、蒙特雷、瓜达拉哈拉、比亚埃尔莫萨和梅里达的国内旅行。

但是，今年4月1日，墨西哥航空公司宣布，它将运营费利佩·安赫莱斯国际机场的第三个目的地。

该航空公司在一份声明中报告说，从5月1日开始，它将每周四次飞往巴亚尔塔港，目的是将其在航站楼的运营与海滩目的地相辅相成。

随着新目的地的到来，墨西哥航空公司对AIFA的运营调整将如下：

梅里达：每周七个频率（周一至周日）

巴亚尔塔港：每周四班（周二、周四、周五和周日）

比亚埃尔莫萨：每周三次（星期一、星期三和星期六）

Aeroméxico dio a conocer que operará un tercer destino desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com)

虽然从墨西哥城国际机场（AICM）飞往上述目的地的航班每天运营，5月将是：

梅里达：每周67次频率

巴亚尔塔港：每周42个频率

比亚埃尔莫萨：每周 40 个频率

“Aeromexico正在焕然一新，并将继续其网络扩张战略，为客户提供更多更好的选择。声明总结说，到5月，该航空公司将运营 88条国内和国际航线。

3月17日，费利佩·安赫莱斯将军国际机场主任伊西德罗·帕斯托尔·罗曼将军保证，与施工现场的道路连接将得到保证。

根据罗曼牧师的说法，有 14个转机点可以将您从任何CDMX巴士站带到新机场：

Perisur-AIFA（150 比索）

圣达菲-AIFA（150 比索）

World E-AIFA（125 比索）

Cuautitlan-AIFA（125 比索）

AICM-AIFA（125 比索）

国家礼堂-AIFA（125比索）

世贸中心-AIFA（125 比索）

绿色印第安人-AIFA（50比索）

阿兹台克城（Mexibus）-AIFA（18比索）

斗牛-AIFA（125 比索）

继续阅读：