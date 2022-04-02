卡洛斯·帕拉西奥斯（Carlos Palacios）要求理解：燃料 “不是因为政府而上升，而是因为国际危机”

能源和矿业部长卡洛斯·帕拉西奥斯发表讲话并要求能源和矿业部长谅解胡宁万卡约的新教徒大声疾呼反对价格上涨燃料和肥料。这次无限期罢工已进入第六天，两个部长理事会抵达该地区。

投资组合的持有人手持扩音器并在警察的陪同下指出，这场危机不是因为当今政府的 “过错” 而发生的，而是一场发生在国际层面的危机。

“我要求了解这一刻。众所周知，政府没有增加燃料（燃料）。他说，由于整个拉丁美洲和各大洲的国际危机，中国正在崛起。”

“我们知道我们正在经历一场国际危机，我们不要忘记这一点。即使是美国本身也有问题，” 他补充说。

这位部长还提到 ，3月28日，政府将一些燃料纳入了价格稳定基金，但不会上升90天。

“政府已经发布了一项最高法令，稳定了燃料价格，从84到90的所有类型的柴油和汽油也都稳定下来，不会再上涨。至少我们保证 90 天，它不会再上升了，这不是人们所知道的（...）这就是为什么我要求冷静一点。我们要谈谈，我们将解释该国正在发生的真正危机。不是政府这样做了，” 他说。

对农业部长的质询动议

来自万卡约的 “人民行动” 替补席位的国会议员伊利希·洛佩斯表示，在运输商和农民罢工后，他的替补席将推动对帕雷德斯部长进行质询的动议。

他说，他的替补席将支持人民力量挑战农业部长奥斯卡·泽亚的提议，对于这次无限期的罢工。

他在 R@@ PP Noticias 中说：“我会请我的替补席支持这次质询，但我请他们支持我们质疑能源和矿业部长。”

部长会议代表团抵达万卡约寻求对话

4月2日星期六上午，部长会议第二个代表团抵达胡宁参加与示威者的对话桌。它由司法部长费利斯·切罗、能源和矿业部长卡洛斯·帕拉西奥斯、经济部长卡洛斯·格雷厄姆、内政部长阿方索·查瓦里以及农业发展和灌溉部长奥斯卡·泽亚组成。此外，PCM副部长耶苏斯·奎斯佩（JesúsQuispe），一些国会议员和红衣主教佩德罗·巴雷托也陪同他们。

“司法和人权部、能源和矿业部、经济部、内政部和农业发展和灌溉部的部长、PCM副部长、国会议员和红衣主教佩德罗·巴雷托抵达胡宁参加在一条推文中读到 “与社会领袖一起安装技术表”。

4月1日晚，由外贸和旅游部长罗伯托·桑切斯·帕洛米诺以及文化部长亚历杭德罗·萨拉斯和交通部副部长维克多·劳尔·阿莱霍斯组成的第一个代表团抵达。陪同他们的还有来自秘鲁自由党替补席的国会议员西尔瓦娜·罗伯斯（Silvana Robles）。

“现在有了万卡约的社会领袖。坦博市政府为安装 #MesaDeDialogoYa (...) 举行筹备会议商务部长通过他的Twitter帐户说，在共和国总统府派出的先遣小组的陪同下。

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