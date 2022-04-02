卡利是哥伦比亚2022年报告凶杀案最多的城市

01 de febrero de 2014 Al mediodía de este sábado fue asesinado Carlos Arturo Ospina Córdoba, hijo de la líder comunitaria reclamante de tierras, igualmente asesinada en 2011, Ana Fabricia Córdoba. Colprensa / ARCHIVO

仅在3月，卡利就记录了83起凶杀案，尽管与同月的数字相比略有下降，但去年减少了6起。根据埃尔帕斯（ElPaís）的说法，这些数字在过去20年中继续保持相同的行为，这些事件涉及在深夜或黎明时分（主要是在周末）结盟或受到精神活性物质影响的年轻人。

该报指出，今年前三个月，该市凶杀案发生最多的地区是：“在14号公社，有35起谋杀案；15号公社，记录了28起案件，以及21号公社，其中发生了20起犯罪。”此外，在2022年迄今为止，曼努埃拉·贝尔特兰，拉斯奥基德斯，科尔多瓦市的安东尼奥·纳里尼奥是受凶杀案影响最大的其他行业。

今年年初，卡利市长办公室根据社会观察站提供的统计数据提交了一份报告，并保证这是今年年初，凶杀案数量是过去30年来最低的：1月20日，“迄今为止仅记录了45起案件”。

安全和地区司法部长、预备役上校卡洛斯·索勒·帕拉说：

但是，根据 CRNV国家暴力参考中心的月度统计公报，与市长办公室同月的1月，卡利发生了76起凶杀案。成为全国病例最多的城市意味着什么。

“不幸的是，谋杀是多因现象，具有不同的特征，有利于他们。分析师阿尔瓦罗·何塞·普雷特尔说：“在城市，凶杀案与每个公社内的共存和犯罪问题有关，在这些地方，帮派和组织的犯罪动态各不相同，例如贩毒路线，逐笔账户，安全指控，复仇付款等。”安全和国防问题研究员到El País。

几分钟前，索勒上校说：

他邀请所有公民和安全阵线对保护生命 “作出特别承诺”。他说，他们应该反思自己如何应对情况，管理情绪以及将 “理性和内心” 从所有仇恨中解放出来。他强调，投诉或讨论应该安心进行，而不是在酒精的影响下进行。他补充说，该地区意识到了这个问题；因此，他们将开始研究这个问题。“任何事情都会使暴力循环升级，这是不正常的。”

最后，他要求年轻人不要让自己被非法团体的 “工具化”，非法团体招募他们去争取 “罪恶之地”，而唯一捐钱的人就是毒贩。“这个安全问题不是要在街角增加警察，而是要以明确的方式应对毒品贩运和微型贩运。”

根据国家暴力问题参考中心的报告，卡利是2022年迄今为止该国凶杀案最多的城市，其次是卡塔赫纳，巴兰基亚和麦德林。相比之下，无论是在米图还是在卡雷尼奥港，都没有谋杀案的报道。

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