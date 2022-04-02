鲍里斯·约翰逊向 “乌克兰勇敢的军队” 表示祝贺，谴责平民遭受的可怕苦难，并承诺对普京实施更多制裁

British Prime Minister Boris Johnson speaks during a Prime Minister's Questions session at the House of Commons, in London, Britain, March 30, 2022. UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. IMAGE MUST NOT BE ALTERED.

“今天下午我与泽伦斯基总统进行了交谈。 我祝贺他们勇敢的武装部队击退了俄罗斯的入侵军队 ，但我认识到他们面临的巨大挑战以及乌克兰平民正在遭受的可怕痛苦，” 英国首相鲍里斯·约翰逊写道，并补充说：” 只要俄罗斯军队留在乌克兰领土上，英国将继续加强军事、经济和外交支持，包括增加制裁，以增加对普京战争机器的经济压力 。”

这位英国总统已经在下议院联络委员会面前承诺，他打算 “继续加强对俄罗斯的制裁”，直到 “他的每支部队都撤出乌克兰”。

undefined

他说 ，俄罗斯和乌克兰之间可能的停火不足以取消对弗拉基米尔·普京政府的制裁 。他说：“在我看来，我们应该继续通过持续的计划加强制裁，直到其每支部队都在乌克兰境外。”

当被问及这是否包括 2014 年莫斯科吞并的克里米亚时，约翰逊回答说：“正如我所说，直到这些俄罗斯军队中的每一个都撤出乌克兰。”

Las tropa sucranianas ingresaron a Bucha y se encontraron con un escenario devastador, lleno de cadáveres y destrucción (Reuters)

总理还表示，“应对向格鲁吉亚和乌克兰等国家提供的所有支持进行彻底的重新考虑”，这样西方国家就不会向它们提供北约的正式成员资格，而是通过武装它们来改变 “安全结构”，俄罗斯不会入侵他们。

乌克兰周六宣布，在俄罗斯占领了将近一个月之后，它已重新控制了整个基辅地区，这留下了世界末日的画面，令人毛骨悚然的照片，例如散落在首都西北部布查的一条街道上的数百具尸体的照片。

正如他们几天前宣布的那样，俄罗斯军队已经减少了在基辅和切尔尼戈夫地区（北部）的存在，但未能包围首都。在俄罗斯总统弗拉基米尔·普京于2月24日下令发动入侵五周后，他们现在似乎将精力集中在东部和南部。

在马里乌波尔（南部），红十字会继续努力组织疏散被困在亚速海这个港口城市的数万人，他们缺乏食物、水和电。

从焦土上 “解放”

乌克兰国防部副部长甘娜·马利亚尔宣布，“Irpin、Bucha、Gostomel和整个基辅地区已从入侵者手中解放出来”。乌克兰总统顾问米哈伊洛·波多利亚克不久前表示，莫斯科改变了 “战术”，现在打算 “维持对东部和南部广阔被占领土的控制”，并 “在那里站稳脚跟”。

法新社记者说，俄罗斯从北方撤退使我们看到了战争留下的破坏：在布查，数百名身穿便衣的人的尸体散落在城市的一条街道上。有些尸体的双手被绑在背后。尸体散落在几百米以上。 根据布查市长阿纳托利·费多鲁克的说法，“所有这些人都是在脑后被枪杀的”。

战斗和轰炸留下了世界末日的画面，住宅楼里有巨大的洞和失事的汽车。

费多鲁克通过电话告诉法新社，“280人必须被埋葬在万人坑里”，因为即使在俄罗斯爆炸的范围内，也不可能在墓地里这样做。

国际刑事法院已经开始调查乌克兰境内可能存在的战争罪。在瑞士一家报纸发表的一次采访中，前国际检察官卡拉·德尔庞特敦促国际刑事法院（ICC）对普京发出逮捕令，她称普京为 “战犯”。

根据联合国的数据，自入侵以来，已有超过400万难民逃离乌克兰，总共有超过1000万流离失所者。

面对日益严重的 “移民紧急情况”，教皇方济各要求在马耳他岛上作出 “共同” 的回应，并指出锁定在 “国家利益” 中的 “强者” 应对这场战争负责，这被解释为对普京的暗示。

教宗透露，他正在考虑前往乌克兰，并谴责 “专制的诱惑” 和 “新帝国主义”，这有可能发生 “冷战扩大，可能扼杀各国人民和整整一代人的生活”。

红十字国际委员会（红十字国际委员会）表示，在周五的一次尝试失败之后，它派遣了一个小组前往马里乌波尔撤离平民，因为 “条件使行动无法进行”。

马里乌波尔经历了数周的俄罗斯猛烈轰炸，据地方当局称，至少有5,000名居民丧生，16万人被困在这座被毁的城市中。

El Papa Francisco en Malta

周五，数十辆载有设法离开城市的居民的公共汽车抵达西北约200公里处的扎波里亚。

“我们到达时哭了。当我们在检查站看到士兵们手臂上挂着乌克兰标志时，我们哭了。” 怀里抱着小女儿的奥莱娜说。

“我的房子被毁了，我在照片中看到了。我们的城市已不复存在，” 他补充说。

基辅的一名议员报道，在被俄罗斯军队占领的南部城市恩埃尔戈达尔，演唱乌克兰国歌的居民的示威活动遭到暴力镇压，造成四人受伤。

继续阅读：

随着乌克兰的反攻，俄罗斯士兵的暴行出现了







