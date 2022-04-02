AMLO保证，Tren Maya将于2023年12月就职；拒绝与墨西哥国立自治大学专家会面

尽管环保主义者和活动家对其建造存在争议，但总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）保证，他的旗舰作品之一玛雅火车将于2023年12月投入运营。

4月2日星期六，在一次私人工作考察中，联邦总统从坎佩切州的卡拉克穆尔抵达切图马尔，为建造坎昆-图卢姆第5区、第6 区图卢姆-巴卡拉尔和第7 区Bacalar-Escárcega奠定了起跑旗。

以及监督将用于建造这些路段和新的图卢姆国际机场的人员，机械和设备，该机场将位于城市与费利佩·卡里略·波多黎各市之间的边境地区。

行政长官抵达金塔纳罗奥州后，向当地媒体简要介绍了他的工作访问细节，但他表示，由于4月10日禁止撤销授权，他无法提供更多信息。

AMLO arribó a Chetumal para dar el banderazo de salida de construcción del tramo 5, 6 y 7 del Tren Maya (Foto: Martín Zetina/Cuartoscuro.com

“先生，你打算什么时候举起就职典礼的旗帜？在 5、6 和 7 的伸展中？”，质疑当地媒体。总统回答说：“这已经开始了，但我不能再通知你了，因为我们已经关闭了”。

此外，鉴于环保主义者和活动家对这项工作的批评，总统排除了与墨西哥国立自治大学（UNAM）的专家会面的可能性，以讨论建造玛雅火车的问题。

他还要求那些示威反对他的政府优先工作之一的人与即将建设的社区成员交谈。

不久之后，洛佩斯·奥夫拉多尔总统抵达了切图马尔的南博会博览会，在那里他给了舞台的起跑旗帜。在活动中，他重申，这项工作将在2023年底之前完成，不会停止。

AMLO reiteró que la obra estará concluida a finales del 2023 y no será detenida (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

应当指出的是，3月31日，在名人发起反对玛雅火车的运动之后，总统洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）申明，大多数人口（主要是东南地区）都赞成这项工作。

在上午在国家宫殿举行的新闻发布会上，并通过社交网络，联邦总统展示了一段视频，其中来自金塔纳罗奥州图卢姆的Ejido Jacinto Pat的ejido jidatarios 展示了对这项工作的支持，并确保它不会损坏该地区的cenotes。

他们在证词中确认，在与联邦当局进行了两个月的对话和工作会议之后，他们表示同意。

Tras la campaña promovida por famosos contra el Tren Maya, el presidente afirmó que la mayoría de la población está a favor de la obra (Foto: Archivo)

“看看人们对玛雅火车的防御。知道我们不想要，我们有着同样的感受，这让我感到非常自豪。我们是兄弟”，当时的首席执行官说。

他说，除了该地区居民的支持外，“您还拥有所有环境影响许可证，它们不仅是许可证，而且是一种信念。我们不会摧毁森林，我们不一样。（...）我在乡下长大；我知道保护自然意味着什么”。

AMLO重申，沿途正在种植200,000公顷的树木，通过森布兰多·维达（Sembrando Vida）计划，每年投资15亿美元，用果树和木材树重新造林。

继续阅读：

绿色和平组织活动家将自己束缚在建造玛雅火车的机械上