Aguililla：他们在 CJNG 撤出后找到了埋藏的炸药

来自米却肯州的陆军特工和警察在哈利斯科州新一代卡特尔（CJNG）占据主导地位的阿吉利亚地区找到了埋藏的爆炸装置。

根据该实体公共安全部的报告，穿制服的人员干预了博尼法西奥·莫雷诺（Bonifacio Moreno）的任期，埃尔阿瓜耶（El Aguaje），在那里他们缴获了至少三台涉嫌自制的装置。

这些作品在 Centro 附近的埃米利亚诺·萨帕塔街上。没有详细说明他们是如何找到该地点的，也没有详细说明村民是否向他们发出警报，但那是拆除地雷的炸弹中队抵达的地方。

Los explosivos estaban sepultados en una calle de terracería (Foto: SSP-Michoacán)

在采用上述议定书之后，这些爆炸物交由主管当局处置，主管当局将进行相应的调查。根据政府的三项命令，该地区继续进行巡逻。

CJNG通过所谓的门乔特种部队在Tierra Caliente地区保持了强大的存在，但是随着国防秘书处（Sedena）的出现，他们已经撤退到与哈利斯科州的边界。但是，乌鲁阿潘和伊达尔戈城等其他城市的争端仍在继续。

阿吉利亚是犯罪组织最高领导人 Nemesio Oseguera Cervantes、el Mench o 的出生地。在去年的圣周之后，这个由四个字母组成的卡特尔巩固了其在市政当局的主导地位，以期通过与特帕尔卡特佩克的接触来扩张。他恢复了 Aguaje 并部署在 Coalcomán。

正是在2021年5月5日，门乔（Mencho）运营商宣布他们的存在是麻醉剂，这确保了除 Revu eltas小组之外还将其竞争对手从联合卡特尔驱逐出境。毒品信息被放在市政所在地的中心。

La Sedena replegó al CJNG de Aguililla (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

尽管 Infobae Mexic o咨询的消息人士曾评论说，此前，CJNG的成员出现在人民面前，但他们甚至计划召开一次会议，宣布一个人民脱离当地团体，除了告诉他们如何工作。博尼法西奥·莫雷诺成为其犯罪前沿之一。

去年年底，莫伦主义者阿尔弗雷多·拉米雷斯·贝多拉（AlfredoRamírez Bedolla）进入米却肯州政府后，联邦当局宣布了一项领土恢复计划，该计划最终间接地使哈利斯科州新一代卡特尔的竞争对手受益，因为他们不再受到骚扰由超过火力容量和人力资源的击中者击中。

自2022年2月18日清晨以来，陆军领导了一次行动，动用了数十辆车，两架直升机和至少一千名士兵，以重新控制由 CJN G控制的城市，企图清算 Abuelo 的胡安·何塞·阿尔瓦雷斯·法里亚斯 ，Tepalcatepec 的领导人。

这就是各种行动开始确保毒品战争武器库的一部分的方式。仅在3月18日，当局就从 CJNG Delt a小组缴获了战术装备、数百枚弹药、爆炸装置、武器和车辆。

Aguililla es la cuna del Mencho (Foto: SSP-Michoacán)

这些行动是在阿吉利利亚市的 La Calabaza 社区的一个空隙中协调的。特工们找到了三个车辆单位所在的地区，因此实施了安全边界。他们警告说，有一个犯罪团伙的存在，尽管没有平民制造任何对抗。

经过检查，这些汽车得到了保护，一支7.62X39毫米步枪，328个子弹，12个弹匣，25个爆炸装置以及大约250克大麻。以及三件战术背心、七个弹道板和五件迷彩服装。

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