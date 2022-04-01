在没有古斯塔沃·佩特罗在场的情况下，Fuerza Ciudadana 正式支持《历史公约》的候选资格

3月31日星期四，本来应该实现数周的加入。政治运动 Fuerza Ciudadana 正式支持经济学家古斯塔沃·佩特罗和律师弗朗西亚·马尔克斯组成的《历史契约》的总统方案。

多位彼得里斯特领导人以及主要来自大西洋省的重要公民群体参加了此次活动。但是，由于总统候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）的总统候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）没有参加活动，波哥大特肯达玛酒店（Hotel Tequ endama）的礼堂却感到不适。

来回之后，Human Colombia领导人的竞选团队宣布，申请人怀疑covid-19。几个小时后，这种可能性被排除在外，但这种可能性仍然没有出现，他的政治竞选经理现场直播了这种可能性，参议员阿曼多·贝内代蒂。

在谈到协议活动时，彼得主义和公民力量签署了他们所谓的 “政治遗嘱协议”，这将使古斯塔沃·佩特罗的最终政府能够为 “2020-2023年马格达莱纳·雷纳斯发展计划中包含的四场革命：生产力和就业” 而努力，公平与社会、环境和生物多样性；以及民主革命和民众权力，” 候选人的团队报告说。

就他们而言，Fuerza Ciudadana的发言人承诺将与社会差距和影响哥伦比亚人的几个问题作斗争。他们@@ 说：“因此，我们呼吁所有成员支持我们做出的这一决定，我们相信，这将对我国民主、进步和发展的胜利起决定性作用。”

尽管佩特罗（Petro）没有到达，他的追随者和媒体都完成了所有琐事，但贝内代蒂证实，副总统候选人弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）从卡利（Cali）出发，参加了对该候选人的支持。事实如此，这位社会领袖也登上了讲坛，并正式确认 Fuerza Ciudadana加入了第一轮历史契约。

此外，他甚至承诺，如果他上台，他将在哥伦比亚沿海的多个地区工作，并与困扰居住在那里的居民多年的不平等现象作斗争。“我们面临着巨大的挑战（...）因为我们不能忘记拉瓜希拉，整个加勒比海地区，马格达莱纳。今天，实行了新的奴役，奴役了满足我们人民需求的腐败机器，” 波哥大前市长的 “恶习” 补充了这个公式。

同时，圣玛尔塔前市长兼Fuerza Ciudadana的国家发言人拉斐尔·马丁内斯保证，如果 “地区，青年，农民参与其中”，哥伦比亚将会发生变化，他指出。

我们不能忘记，Fuerza Ciudadana没有在3月13日的立法选举中加入《历史公约》，这导致他们被烧毁，没有达到允许他们在国会中占有一席之地的门槛。前议员和记者霍尔曼·莫里斯（Hollman Morris）等公认的替补席位人物失去了政治资本：当他竞选波哥大市长办公室时，他获得了超过40万张选票，但这一次他甚至没有达到10,000张选票。

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