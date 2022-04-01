佩德罗·卡斯蒂略的言论激起了 “万卡种族” 的愤怒和万卡约的暴力浪潮

根据几位公民的声明，他们指责总统在 “万卡种族” 中引起不适，因为昨天他指定独立人士为 “有偿领导人”，他们出来要求自己作为 “有偿领导人” 的权利。抗议活动@@ 中的一位 Huancainos 说：“是有组织的人。”

这就是导致万卡约过度行为的卡斯蒂略·泰罗内斯所说的话：“正在宣布一些恶意和有偿的停工和路障。对于一些领导人和领导人，有必要从这里告诉我们，我们将在接下来的几个小时内恢复秩序，因为我们来自斗争的采石场，我们来自那些我们已经多次被当局听到的空间。” 皮乌拉在官方活动上的讲话中说。交付财产所有权。

“我们是对话和谅解的政府，但我们必须在谈判桌上这样做。如果你愿意，谈谈，我们就在路上谈。但是，我们无法打破政府和必须满足他们需求的人民的梦想，” 他继续说。

HUANCAÍNOS 要求卡斯蒂略不要受害

在接受媒体咨询时，万卡约的几位居民同意，国家元首是在伤害自己，而不是解决秘鲁面临的真正问题。在他们的主张中，他们强调，价格上涨只会使该国的一个部门受益，而他们 “没有钱可以购买”。

“人们已经崛起了。我们这样做是出于正确的原因。农业就是生命，农业就是健康。如果海岸不听，食物就会耗尽。Huancayo 不会为海岸释放食物。没钱可以买，一切都好起来了。有钱人拿走了所有东西，但我们什么都没有，” 一位抗议者告诉 Canal N.

另一位公民评论说，卡斯蒂略忘记了选举他为总统的人。他说：“在这里，我们对自己的原则和权利感到寒冷，挨饿，但佩德罗·卡斯蒂略总统忘记了这里的这些人让他们掌权然后背弃我们。”

此外，他们认为总统选择参加第三届五人制足球世界杯开幕式，而不是设立对话桌来尽快解决冲突，这是一种嘲弄。“我们认为他的所作所为是一种嘲弄。体育很重要，但首先是人民的解决方案和问题。他谈论人民太多了，但是当我们在这里抗议时，他拒绝了我们，” 他说。

还发现，由于行政部门在前夕的承诺，Huancainos也对政府感到不舒服和沮丧。“他们认为当局违背了诺言，导致成千上万的人走上街头。他们想建立一个对话桌，但由于他们没有从领导人、地方和地区当局那里获得信息，但没有任何信息，” N 运河的记者沃尔特·坎波斯说。

“这使抗议者感到不安，他们对警察采取了非常暴力的行动，他们与警察发生了一个多小时的冲突。他们要求行政长官佩德罗·卡斯蒂略在场。这就是命令，” 他继续说。

胡宁的道路被封锁

中央高速公路（交通中断）

-Km 23 Tingopaccha（Acolla、Tarma）

-Km 136 Huacrapuquio（万卡约）

-Km 75 米拉弗洛雷斯 (Jauja)

-Km 78 斯图尔特桥（Huaripampa，Jauja）

-Km 92 圣洛伦索 (Jauja)

-Km 120 Brena Bridge（皮尔科马约、万卡约）

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