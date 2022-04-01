由于承运人停工而在万卡约发生的暴力事件的视频和照片

货运公司目前罢工了五天；该国几个地区被封锁，该国有抗议者在场的主要道路。人员、货物和货物陆路运输监管局（Sutran）今天上午发布的报告指出，道路封锁中断了六个地区的交通通信路线，主要是在胡宁，阿雷基帕和普诺。

毫无疑问，本周五最关键的时刻是万卡约，该市某些地区记录了破坏和抢劫事件。

胡宁警察区负责人 NPP Colin Sin Galván 上校告诉 N 运河，自上午 10 点以来，来自运输联盟的近 8,000 名示威者和农业农民聚集在 Huamanmarca 广场。在这个广场上是地区政府的总部以及万卡约市政府。最初，发生了一场争执，也是可以控制的争执。正如他所说，此时此刻，抗议者正在和平抗议。

“一些不会加入这些公会的抗议者会穿过试图破坏公共和私人财产的地方。但是，有了必要的人员，我们正在努力控制滥用行为。他们是小团体，但已经受到控制。” 加尔文说，他不排除他们已经渗透到新教徒中间。他说，目前，有10至15人因故意破坏行为而进行干预。

当局排除了他们会呼吁增援的可能性。在整个胡宁警察区，他们有4,000多名士兵，而在万卡约，有一千多名士兵。

罢工的五天过去了，加尔万承认，这个星期五是争执最多的一天。但是，他重申，是小团体在造成破坏和抢劫，我们已经在控制他们。

但是，他承认，由于与抗议者的冲突中受伤，有些警察在秘鲁国家警察的健康状况下接受了治疗。大多数是石头的打击，但它们不是重力。“目前他们正在得到照顾。我们过一会儿就会收到这份报告，” 他说。

与部长会晤

部长会议主席团安排一个部长代表团前往万卡约市，以加强与打击航空公司行会的对话。

通过他的官方Twitter帐户上的一条消息，表明对外贸易和旅游部长罗伯托·桑切斯；农业发展部长，奥斯卡·泽亚；文化部长亚历杭德罗·萨拉斯（Alejandro Salas）正在旅行。

新进步党上校报告说，这次与部长的会晤将在Jauja省举行，那里有一名将军负责。他宣布，一直在发出抗议声音的公会代表已经搬家。在这些案件中，警察的作用是 “确保这些对话空间的安全”。

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