乌卡亚利：来自不同学校的九十名儿童感染了柯萨奇病毒

乌卡亚利地区卫生局流行病学负责人迈拉·萨维德拉（May ra Saavedra）透露，已有90多名儿童感染了被称为 “手足口病” 的柯萨奇病毒。这些病例已在普卡尔帕市的八所初级学校中被发现。

这位官员说，受影响的两所教育机构是维多利亚·巴西亚·博尼法蒂和圣罗莎。在这两所学校，卫生部门当局已经在开展消毒工作。

“这种疾病发生在五岁以下的儿童中，因为他们没有戴口罩的习惯。这种疾病不仅通过受污染的手传播，而且通过呼吸道传播。我们正在采取的行动是立竿见影的，” 他对 RPP 说。

此外，这位专家表示，受感染的儿童将在隔离区隔离7天。目前，Diresa将在记录病例的学校进行大规模消毒，以防止这种疾病的传播。

在结束之前，专家要求父母与孩子交谈，并要求他们正确佩戴口罩。他还要求，如果出现发烧、喉咙痛、手、脚和口水泡等症状，不应自行服药，而应送往最近的医疗机构。

柯萨基病毒的症状

根据梅奥诊所健康门户网站的说法，需要考虑这些症状。请记住，正确使用口罩并保持双手清洁是预防儿童发生这种疾病的最正确方法。

手足口病可能导致以下所有这些体征和症状，或者只是少数几个。例如：

Fiebre

喉咙痛

感觉全身不适

舌头、牙龈和脸颊内侧出现疼痛、发红、水泡状病变

发红且没有瘙痒的皮疹，但有时会出现水泡，手掌，脚底，有时是臀部

婴幼儿的烦躁

食欲不振

你应该知道什么：

从初次感染到出现体征和症状的时间（潜伏期）通常为三到六天。发烧通常是手足口病的第一个征兆，其次是喉咙痛，有时食欲不振和全身不适。

发烧一两天后，口腔或喉咙前部可能会出现疼痛性溃疡。一两天后，手脚可能会出现皮疹，也可能在臀部出现皮疹。

手足口病通常是一种轻微的疾病，体征和症状相对较轻，只有几天的发烧。如果口腔溃疡或喉咙痛使你的孩子无法饮用液体，请去看医生。

重要的是，父母不要忽视孩子，只要出现任何症状，就去看专科医生，从而防止这种疾病在家里最小的成员中传播。

（来自梅奥诊所的信息）

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