《东京风云》、《巴里》的回归和《蝙蝠侠》的首映式是4月HBO Max的亮点之一

4月，HBO Max 承诺将获得一个月的出色头衔：该平台在拉丁美洲首次亮相的第一部小说《空姐》将在第二季回归。迈克尔·曼系列《东京风云》上映，大卫·西蒙带着《我们拥有这座城市》回归。此外，HBO 最近最重要和最获奖的喜剧之一：巴里（Barry）的回归。

此外，作为亮点，在电影院度过了一段美好的时光之后，《蝙蝠侠》在平台上首映。值得记住的是，今年在全球范围内到达 HBO Max 的窗口从35天延长到45天，为影院中的电影提供了更大的空间。以下是六大亮点的清单。

东京风云

新的 HBO Max 原创剧集是对 90 年代日本犯罪黑社会的看法。它的灵感来自真实事件，由记者杰克·阿德尔斯坦（Jake Ad elstein）担任安塞尔·艾尔戈特（Ansel Elgort）（《西边故事》）和日本侦探渡边健（Ken Watanabe）。迈克尔·曼是著名导演，曾在1980年代参与创作《迈阿密风云》，并与科林·法雷尔和杰米·福克斯一起执导了2006年的电影，他是该系列的执行制片人，并执导了第一集。 它将于4月7日开放。





Barry T3

巴里是一部黑色喜剧片，赢得了六项艾美奖，并由比尔·哈德（Bill Hader）主演，后者将以八集的第三季回归。这个视听项目由亚历克·伯格（Alec Berg）和比尔·哈德（Bill Hader）创作，讲述了一个沮丧的杀手想要以演员的身份开始新生活的故事。他被派往洛杉矶工作，但出人意料地最终与老师吉恩·库西诺（Henry Winkler）领导的一群戏剧学生交往。巴里决定改变，尽管他的犯罪经历不会让他如此轻易地走，他的挑战将是在他所生活的这两个世界之间找到平衡。 它将于4月24日星期日开放。





我们拥有这座城市

这是根据记者贾斯汀·芬顿（Justin Fenton）在《巴尔的摩太阳报》上的书改编的视听作品，总共将有六集。这个故事讲述了巴尔的摩警察局枪支追踪工作队的兴衰，以及这座美国城市遭受的腐败和道德崩溃，在这个城市中，禁毒政策和以警察工作为代价的大规模逮捕得到了辩护。这部小说对HBO来说非常重要，因为它代表了《The Wir e》的创作者大卫·西蒙和乔治·佩莱卡诺斯的回归。 它将于4月25日开放。





空姐

HBO Max 扭曲的喜剧剧情随着新剧集的回归。由凯莉· 库柯（Kaley Cuoco）主演的系列首次亮相。在其中，卡西·鲍登（Cassie Bowden）出现在最初赛季的事件发生一年后。对她来说，一切似乎都进展顺利，但一切都不会按计划进行。这是 HBO Max 进入拉丁美洲的首批小说之一。 他将于 4 月 21 日回来。





绅士杰克

绅士杰克将在 H BO Max 上播出八集的第二季。为了让观众做好准备，萨利·温赖特（Sally Wainw right）（哈利法克斯和欢乐谷的最后探戈）执导的系列节目展示了一部未发行的预告片，并宣布了发布日期。该作品根据真实的事实重现了安妮·李斯特（Anne Lister）的故事，安妮·李斯特（Anne Lister）是一位在19世纪与另一名妇女结婚并反对所有偏见的妇女。 绅士杰克 将于4月10日回来。





蝙蝠侠

在拉丁美洲的电影院中，它迅速跻身该地区票房收视率最高的电影之列。在这次新的冒险中，我们跟随罗伯特·帕丁森（Robert Pattinson）现在扮演的哥谭蝙蝠，这是他作为守夜人和正义倡导者的第二年打击城市中的有组织犯罪。 《蝙蝠侠》有望在HBO上获得巨大成功，并将于4月19日登陆该平台，并于23日到达HBO信号。

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