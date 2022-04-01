18岁以上人群服用三剂：要求、入院限制以及有关新措施的所有信息

自 4月1日星期五以来，佩德罗·卡斯蒂略政府已强制性 地授权三剂针对 COVID-19 的疫苗能够进入公共和私营机构。 这项规定适用于所有 18岁以上的人。

该措施旨在加快秘鲁的疫苗接种进程，该措施于3月26日通过第030-2022-PCM最高法令正式宣布, 其中还包括从 4月第一天起将紧急状态延长30个日历日.

鉴于成年人中出现的一系列疑问，我们详细介绍了所有限制措施，这些限制将意味着您无法进行针对 COVID-19 的全面疫苗接种：

需要三剂的地方

18岁以上寻求进入内部区域的购物中心、购物中心、百货商店、杂货店、企业集团、供应基本必需品的商店、超市、市场、餐馆等的人都需要三剂疫苗。

以及赌场，老虎机，电影院，剧院，银行，教堂，寺庙，礼拜场所，图书馆，博物馆，文化中心，美术馆，俱乐部，体育协会场所，美发师，理发店，水疗中心，土耳其浴，桑拿，温泉浴，健身房，公证人，客户服务办公室，行政程序和表格来自部分公共和私营机构以及专业协会.

此外，那些希望参加体育场和体育馆的人还必须证明其已完全接种疫苗。

只有两剂的工人

至于只使用过两剂针对 COVID-19 疫苗的工人，该法规规定，截止日期为 15天数（从4月1日算起），用于进行面对面工作的私营和公共部门人员，以便可以施用加强剂量。否则，如果公司允许，他们将不得不执行远程工作。

法律程序指出：“在本最高法令生效后的最长15个日历日内，没有第三剂的私营服务提供者和公共部门工作人员可以继续进行面对面的工作活动”。

同样，所有公共交通服务的卫生部门工作人员、司机和收集者以及提供送货、出租车和旅游等服务的人员必须证明他们已经接种了全部三剂 COVID-19 疫苗才能履行职责。

应该注意的是，在秘鲁或国外，对证明符合 COVID-19 疫苗接种申请的实体卡或虚拟卡的验证必须与国民身份证件（DNI）或其他证明您身份的文件一起进行。

今年4月1日的新疫苗接种点

-阿尔贝托·萨博加尔·索洛古伦医院（贝拉维斯塔）

-辛卡亚俄二百周年纪念医院（圣马丁德波雷斯）

-Lima North Callao Luis Negreiros Vega 医院（Cercado del Callao）

-医院 I Marino Molina Scippa（昏迷）

-Polyclinic El Altarpiece（昏迷）

-CAP III 大都会（La Perla）

-医院 I Octavio Mongrut Muñoz（圣米格尔）

-CAP III 玛丽亚·唐罗斯（窗口）

-CAP III 路易斯·内格雷罗斯·维加（Cercado del Callao）

-CAP III 石桥

-CAP III Carabayllo

移动疫苗接种队

此外，还将在市场和捕鱼码头部署机动旅，以施用第一、第二或第三剂：

-尤尼卡奇市场 (Comas)

-批发商 Ventanilla 钓鱼码头（卡亚俄）

-Tungasuca 市场（Carabayllo）

-Huamantanga 市场 “La Cooperativa”（彼德拉桥）

所有紧急状态限制

-必须使用KN95口罩，否则必须使用三折外科口罩并在其上面戴社区口罩（织物），以便在公共道路和封闭的地方流通。

-违反卫生和国家紧急状态法规的人，如果没有遵守因在国家紧急状态期间犯下的违法行为而处以的罚款以及因 COVID-19 传播而颁布的其他保护人口生命和健康的法规，他们是在任何国家实体面前无法执行任何程序；在不妨碍这一点的情况下，处于弱势地位并在社会方案登记册中正式登记的人以及货币补贴等，继续是任何国家经济支助方案的受益者，奖励，食物和健康，并获得相应的福利。

-由于 COVID-19 变种的传染和传播风险很高，卫生工作者必须接种三剂 COVID-19 疫苗才能在工作场所亲自工作。

-作为乘客，无论原籍国为何，最终目的地为本国领土的 12 岁及以上的秘鲁居民、外国居民和非居民外国人，都必须证明他们已在秘鲁或国外接种了第一剂和第二剂 COVID-19 疫苗，并且根据目前的协议，针对居住在该国且有资格接种的18岁以上人群接种第三剂针对 COVID-19 剂量的疫苗。如果做不到这一点，他们可能会在出发地登机前不超过 48 小时进行分子检测阴性，结果日期不超过 48 小时。12岁以下的儿童只需无症状即可解决。根据有关条例，抵达本国领土后出现症状的人将被强制隔离。

-国家卫生局有权对抵达该国的乘客进行 COVID-19 诊断检测，为阳性病例制定补充健康措施。

-12 岁以上的国内航空运输乘客、居民和非居民，只有在证明自己已在秘鲁或国外接种了第一剂和第二剂 COVID-19 疫苗，以及居住在秘鲁并已启用的 18 岁以上人群接种了第三剂疫苗的情况下，才能登机根据目前的协议，接收它。如果他们没有根据年龄完成所需剂量，则必须在登机前不超过48小时出示分子检测阴性，结果日期不得超过48小时。12岁以下的儿童只需无症状即可解决。

-12 岁以上的省际陆路运输服务的乘客，无论是居民还是非居民，只有在证明自己已在秘鲁或国外接种了第一剂和第二剂针对 COVID-19 的疫苗，以及居住在秘鲁的 18 岁以上人群的第三剂疫苗后，才能登机国家/地区，根据目前的协议，有资格接受检测；或者，如果做不到这一点，他们可能会在登机前不超过 48 小时进行分子检测阴性，结果日期不超过登机前 48 小时。12岁以下的儿童只需无症状即可解决。

-根据交通运输部批准的预防 COVID-19 指导方针提供城市和省际客运服务。

-所有省际和城市陆路交通的乘客都必须遵守戴口罩的规定以及相应的协议。

-所有公共交通服务的司机和收集者，以及提供送货服务（送货），出租车和私人运输人员和旅游业的司机只有在证明自己已在秘鲁和/或国外接种了三剂针对 COVID-19 的疫苗后，才能经营，前提是他们能够根据当前协议接收它。

-18岁以上的居民，他们进入内部区域的购物中心，购物中心，百货公司，杂货店，企业集团，提供基本必需品的商店，超市，市场，餐厅等，赌场，老虎机，电影院，剧院，银行，金融机构，教堂，寺庙，礼拜场所、图书馆、博物馆、文化中心、美术馆、俱乐部、体育协会场所、美发师、理发店、水疗中心、土耳其浴室、桑拿浴室、温泉浴场、健身房、公证处、客户服务办公室、行政程序和公共和私营机构部分表格以及根据目前的协议，作为专业协会，除了永久佩戴口罩外，作为专业协会，他们必须出示其实体或虚拟卡，证明他们在秘鲁和/或国外已经接种了三剂针对 COVID-19 的疫苗，前提是他们有资格接种疫苗符合本最高法令规定的条件。

-对于餐厅或类似场所，只有在进食时才能取下口罩。

-任何进行面对面工作的人都必须证明自己已经接种了所有三剂针对 COVID-19 的疫苗，前提是他们有资格接种疫苗，根据目前的协议，在秘鲁和国外接种的疫苗都是有效的。

-对于没有使用三剂针对 COVID-19 疫苗的私人活动服务提供商，他们必须通过远程工作方式提供服务。如果工作的性质与远程工作不相容，则应理解为根据第728号法令的单一命令文本第11条第1款和第12条第二款的规定，在没有任何资产的情况下中止雇用合同。生产力和竞争力劳动力，由第003-97-TR号最高法令批准，除非双方同意不完全中止雇佣关系。通过部长决议，卫生部可与劳动和就业促进部协调，确定例外和补充规定的情况。雇主有义务核查本段规定的遵守情况。

-对于没有接种三剂 COVID-19 疫苗的公共部门工作人员，应与国家民事管理局协调，适用第 055-2021 号紧急法令单一最终补充条款的规定和卫生部发布的补充规定服务。

-在本最高法令生效后的最长十五个日历日内，没有第三剂的私营服务提供者和公共部门工作人员可以继续进行面对面的工作活动。

-必须与官方身份证件一起对证明符合秘鲁和/或国外针对 COVID-19 疫苗接种申请的实体卡或虚拟卡进行验证。

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