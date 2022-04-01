这是丽娜·特耶罗（Lina Tejeiro）拍摄的视频，Instagram对她进行了审查：“我不会再坚持了”

在莉娜· 特耶罗（Lina Tejeiro）在其社交网络上发布的帖子中，有几则喜剧视频，主要是在TikTok上非常受欢迎的配音视频，例如，3月31日上周四，这位女演员在她的TikTok帐户和Instagram上发布了一段视频，在该视频中她扮演了ñera并为自己的音频配音这样说：“我可以成为一个女孩，但不只是任何人，好吗？...繁荣！gonorre*然后为了疯狂、傻瓜、粗鲁而刺他”。

反过来，llanera将该出版物命名为：“当他们叫我ñera时”，并且自从她从喜剧的角度录制了这段视频以来，她就贴上了Humor的标签。

但是，尽管该帖子仍在Instagram的TikTok上列出，但故事却完全不同，因为他的视频已被删除。然后，从他在Instagram上的故事中，Tejeiro评论了发生的事情，并提出了他对在该社交网络上重新发布视频的担忧。

“嘿，他们删除了我的 TikTok，删除了我的 Reel de la ñera，因为我想很多人都举报了它并删除了它。好吧，我们该怎么对待他。恐怕再次提高它，他们会再次降低它，他们会责骂我，他们会拿走我的账户”，这是他在这个问题上的第一句话。

但是，这位女演员并没有袖手旁观，最后她决定在自己的出版物中澄清 “没有错”，随后，保姆的视频再次出现在她的Instagram上，但仅出现在Reels部分，而不是在她的Feed中。

“他们向我重新发布了视频，我有点上诉，我说这是个错误，我的视频没什么问题，然后他们重新发布给了我；所以，请不要举报，别那样...我知道发生了什么事，那就是他们从Instagram一开始就从Feed中删除了它，但是如果你去那里的Reels，你就可以在那里看到它。”

但是，尽管一切似乎都井然有序，但不久之后该视频又被删除了。“他们再次删除了视频并关闭了我的手机会话，我想我不会再坚持了。让我们忘记视频吧”，是结束这个问题的话。

上周日，即3月20日，是日历中选择的制定印度卡塔利娜2022年奖的日期，该奖项现已发布第38个版本。而且，丽娜·特耶罗（Lina Tejeiro）获得了该奖项的提名，特别是她的名字被列入 “电视小说，电视连续剧或迷你剧中的最佳女配角” 类别；用于哪部作品？好吧，因为他在 “Chichipatos” 中所做的工作，公众可以在Netflix上观看该系列。

但是，拉内拉女演员并没有获得胜利，马塞拉·本朱梅亚（Marcela Benjumea）赢得了这个头衔，因为她在 “被选中的孙女” 中扮演 “以斯帖·达萨” 的表演，因此，这是丽娜·特耶罗（Lina Tejeiro）没有获胜后的反应：

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