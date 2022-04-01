他们抓获了律师的前男友，他在 walking 宠物后在切尔卡西亚（昆迪奥）被发现死亡

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

一切似乎都表明，3月11日在切尔卡西亚（昆迪奥）市谋杀律师Yenni Karolain Nohava 是一次杀害女性事件，其前伴侣是主要嫌疑人，她于3月30日星期三在同一城镇被捕。

正如地区报纸《El Quindiano 》所报道的那样，搜查和搜查工作是由该部门的刑事调查科（Sijín）与国家总检察长办公室协调进行的。

甚至金迪奥的州长罗伯托·海罗·哈拉米略·卡德纳斯（Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas）也通过他的官方Twitter帐户报告说，这一过程需要军警人员进行大量的调查工作。

“克里斯蒂安·亚历杭德罗·奥斯皮纳（Cristian Alejandro Ospina）被捕，据称对谋杀Yenny Karolain负有责任，是与当局进行强有力的调查和协调的产物。我们仍然保持警惕，我们将为澄清罪行伸张正义。不能少一个，” 他说。

同时，在该部门的另一家媒体上，昆迪奥·诺蒂西亚斯表示，奥斯皮纳的逮捕已于周四下午合法化。

Nohavaue像以前一样带着狗散步时最后一次活着，但是几个小时后，她被发现死亡，因为他们意识到宠物已经回到了她在没有受害者陪伴的情况下居住的房子，在 La Plancha附近。

但是，当他们看到很长一段时间没有该名妇女返回并且犬只独自返回时，他们开始搜查并向当局发出警报，后来发现她死在该市的林区。

执行相应解除措施的当局直截了当，启动了调查，以确定他的死亡情况。

这一罪行引起了民众的愤慨，在这名年轻女子的葬礼上，他们穿着白色T恤衫和炸弹示威，并以示威的形式致敬。

经过法医分析，发现她有暴力迹象和刺伤，因此最初也处理了谋杀这名年轻女子是由抢劫造成的假设，但是，经过几天之后，排除了这种可能性，因为剥夺她的动机不同财物。

这位年轻女子在亚美尼亚的大哥伦比亚大学学习，正处于职业生涯的第七个学期。正是这引起了导致当天停课的消息。

正是在 Sisma Mujer公司披露了一份报告，该报告发现哥伦比亚的杀害女性事件有所增加时，该罪行才得以知道。

与@@ 去年相比增长了12.3％，因为该组织指出，有210名妇女在性别暴力案件中丧生，其中大多数在30岁以下，该组织解释说，这是近年来的最高数字。

根据一项估计，根据暴力侵害妇女问题非政府组织的年度资产负债表，每41.7小时就有一名妇女成为杀害妇女的受害者，该表反映了国家警察刑事调查局（Dijín）的官方数据。

西斯@@ 玛·穆杰雷斯（Sisma Mujeres）说，这些杀害妇女事件中有一半以上是30岁以下的妇女，17名受害者是未成年人。该报告显示，在今年1月1日至3月3日期间，已有35名妇女被杀害，即每42小时就有一名妇女被杀。









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