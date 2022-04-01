这些是自由党的红线，它将决定其对某些总统候选人资格的支持

自由党在即将举行的选举中可以提供的支持已成为该国话题的话题。自由主义的唯一领导人，也是共和国总统的塞萨尔·加维里亚（César Gaviria）与一些渴望进入纳里尼奥之家的候选人举行了几次会议。

本周四，党委书记米格尔·安赫尔·桑切斯（MiguelÁngelSánchez）宣布了他们决定在共和国总统竞选中支持的候选人必须尊重的 “红线” 是什么。他在 Twitter 话题中说，第一个限制是下届政府中不应该有制宪政府。

在名单中，他还提到，人们不应该回到哥伦比亚直到2014年才有的连任模式，他们要求尊重养老基金的储蓄。他们还要求承诺执行《和平协定》，并继续尊重和平特别正义党（JEP）。

自由党的红线。 屏幕截图。

他提到的其他红线是：对某些数字制定农业政策，为所有人寻求体面的生活和基本收入，捍卫私有财产，尊重社会抗议，保障共和国银行董事会的独立性，他明白这一点”进步就是更有尊严、更民主和尊重我们的机构”。

尽管自由党的替补席没有选择在总统竞选中支持谁，但这些红线设定了第一个参数。此外，值得注意的是，前总统已经与他会见的候选人讨论了该国的这一愿景。

与费德里科·古铁雷斯会面

上周三，前总统塞萨尔·加维里亚·特鲁希略和哥伦比亚之队总统候选人费德里科·古铁雷斯会面。在持续了三个多小时的会议上，总统候选人向自由党的唯一领导人提出了他的主要建议。

哥伦比亚团队的候选人说：“面对程序化方法，有很多巧合，如果不是完全的话，我想说的是绝大多数巧合。”反过来，他谈到了自由主义的红线：“对我来说，它们不是红线，因为我确实捍卫民主和自由，红线是给那些确实危及这些原则的人的。任何协议都必须在方案基础上达成，哥伦比亚才能做得好。”

值得注意的是，如果自由党决定支持费德里科·古铁雷斯的竞选活动，候选人将得到该国传统席位的支持，因为保守党确认它将支持有抱负的哥伦比亚团队。

与罗伊·巴雷拉斯会谈 Petro

周三，参议员彼得里斯特·罗伊·巴雷拉斯会见了塞萨尔·加维里亚，尽管前总统中断了与《历史公约》的对话。

尽管在古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）的政治联盟中当选参议院议员的巴雷拉斯保证恢复了彼得主义和自由主义之间的桥梁，但该国多家媒体表示，加维里亚提出了一系列评估可能的联盟的请求。

据媒体报道，据报道，在副总统公式弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）质疑他的生存和生活之后，红色集体的负责人要求佩特罗公开向他道歉。

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