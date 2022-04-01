据称乌克兰直升机袭击俄罗斯领土上的油箱的视频

俄罗斯说，两架乌克兰直升机轰炸了俄罗斯西部城镇别尔哥罗德的一个油箱，距乌克兰边境40公里。克里姆林宫估计，这次袭击将影响结束乌克兰进攻的双边谈判。

俄罗斯总统发言人德米特里·佩斯科夫说：“很明显，这不能被视为能够为继续谈判创造适当条件的东西。”

乌克兰没有否认或证实所谓的袭击事件，专家们正在分析这是否可能是莫斯科精心策划的 “假旗” 行动，目的是推动他们与基辅政府举行的和谈。

乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴表示，他无法证实或否认莫斯科的消息。他在华沙对媒体说：“我是平民。”

这次袭击如果得到证实，这是乌克兰航空首次发动的此类袭击，是在俄罗斯一再声称完全控制乌克兰领空之后发生的，它在乌克兰进行了所谓的 “特别军事行动”。

正如别尔哥罗德州州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）在其电报帐户中所说的那样，“由于两架乌克兰军用直升机发动的轰炸，油库发生了火灾，这架直升机以低空飞行进入俄罗斯领土”。

州长在另一封信中表示，消防员正在努力扑灭大火，仓库的两名员工受伤。俄罗斯紧急情况部方面表示，170名急救人员正在现场进行干预。

卫生部发布了一段视频，显示身穿保暖服的消防员扑灭火焰。他说，他在 05:51（格林威治标准时间 02:51）被警告过火灾，并确认了两人受伤的余额。

拥有仓库的能源巨头俄罗斯石油公司通知俄罗斯机构，它当场撤离了人员。

另一方面，别尔哥罗德附近一家印刷机的负责人康斯坦丁·拉伊诺夫（Konstantin Lajnov）保证，他的公司遭到直升机射击。

他告诉国家机构塔斯社：“直升机向我们发射火箭（...）窗户被损坏，设备被摧毁或损坏（...）屋顶受损。”

（来自法新社的信息）

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