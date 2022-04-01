“不幸的是，时间的流逝，真相消失了”：马扎·马尔克斯（Maza Márquez）在JEP面前

3 月 31 日，JEP 听取了米格尔·马萨·马尔克斯将军关于爱国联盟党失踪和种族灭绝案件的消息。在舞台上，马扎坚持说，他对 DAS 对左翼运动的后续行动一无所知。他还说，他不记得过渡时期和平法院法官古斯塔沃·萨拉萨尔提交的一些文件，这些文件命令各政治领导人采取后续行动。

马扎说，这些事件发生在将近 40 年前，因此他记不起每一个细节，他使用的短语在受害者中效果不佳。

在DAS前任主任的干预下，JEP的律师代表阿隆索·皮奥·费尔南德斯保证，马扎·马尔克斯没有回答所问的问题，并给出了不完整的答案。

检察官@@ 说：“你想重申恭敬的邀请，你说'时间流逝，真相消失了'，但想法是真相不会消失，” 检察官说，前安全局局长的证词对于了解武装冲突的真相至关重要。

受害者代表玛莎·穆里略（Martha Murillo）表示，马扎·马尔克斯（MazaMárquez）在真实证词方面没有取得足够的进展。

关于这些罪行，马扎·马尔克斯坚持认为，被准军事人员杀害的总统候选人贝尔纳多·哈拉米略和卡洛斯·皮萨罗的安全不是他的责任，而是其他安全部队成员的责任

萨拉萨尔提醒马扎先生，他之所以出现，不仅是因为他可能承担责任，还因为他的下属担任 DAS 主任的责任。

在结束诉讼之前，萨拉萨尔法官提交了1986年和1987年的几份情报文件，其中列出了UP领导人，并提供了有关其总部和在政治运动中的活动的具体数据，这些人后来遭到杀害或威胁。

最后，Maza保证，DAS是 “饥饿的有机体”，没有能力采取此类后续行动。他指出，警察和军队等能力较强的机构正在这些地方运作。他说他没有下达这些后续行动的命令。

DAS前局长维多利亚·格里洛（Victoria Grillo）的律师解释说，马扎（Maza）对JEP做出了承诺，并带来了真相，但是由于他的年龄和健康状况，他很难发表演讲并回答一些他不记得的事实的问题，但是，他强调他的承诺是对真理的承诺。

正义与平等运动的检察官代表和受害者代表进行了干预，他们敦促 Maza Márquez努力确保这一过程有助于澄清事实和了解真相，在此之后，目前的诉讼程序已经结束。

在延期听证会时，古斯塔沃·萨拉萨尔法官定于4月22日继续执行米格尔·马萨·马尔克斯的第06号案件，该案调查了爱国联盟成员的受害情况。

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