埃里克·鲁宾提议与本尼·伊巴拉和金蝎子进行三向吻的奇怪时刻

Timbiriche 是 1980 年代墨西哥最受认可的乐队之一。诸如 Kisses of Ash 之类的歌曲，如果不是现在或者我跑，我会飞，我加快了那个时代的年轻人的隆隆声。

但是，由萨莎·索科尔，本尼·伊巴拉，玛丽安娜·加尔萨，阿里克斯·鲍尔，埃里克·鲁宾，宝琳娜·卢比奥和迭戈·肖宁组成的小组并非没有秘密，这次发现了一个相当奇怪的秘密。

这一切都发生在喜剧演员亚历克斯·蒙铁尔（Alex Montiel）（俗称 “金蝎子”）参加坎比亚机器之旅的彩排时，一些前廷比里希斯将使公众和拉索诺拉·桑塔内拉，拉索诺拉·迪纳米塔，卡利姆巴等艺术家感到高兴，Ely Guerra 也将出席。Raymix、Venus 和 Mia Rubin。

因此，以其独特的幽默感，蝎子采访了围栏中的几位名人，并很快试图透露有关前八十年代团体的一些细节。

歌手们说，乐队成员中确实 “流口水”

因此，当战斗机与本尼·伊巴拉（Benny Ibarra）交谈时，他很快问他 Timbiriche 的所有成员是否真的 “流口水”。伊巴拉对此毫不感到震惊地说，发生了这种情况。

本尼说：“让我们说是的，既然我们都在学习爱情，所以突然之间我们确实有了相配的女朋友。”

面对这一点，亚历克斯·蒙铁尔很快就感到惊讶，并指出也许是时候 “制作一条粘液链” 了。

在那一刻，埃里克·鲁宾（ErikRubín）被加入了演讲中，他毫不犹豫地说，最好的办法是在本尼和蝎子之间互相亲吻三个。

但是在 “流口水链” 喜剧演员的坚持下，鲁宾说没有必要这样做，因为 “每个人都已经认识了”。

巡演将于本周五开始（照片：Instagram）

至此，歌手们解释说，本尼给了宝琳娜·卢比奥一个吻，埃里克·鲁宾也与金女郎接吻，但伊瓦拉还指出，在此之前，他曾与塔利亚接吻。

他们刚才说：“我们还是孩子。”

在其他问题上，蝎子强调了这样一个事实，即前廷比里切的女儿米娅·鲁宾也被列入了坎比亚机器巡回赛，但他很快开玩笑说，这是安德里亚·勒加雷塔（Andrea Legarreta）关注丈夫而不是 “行为不端” 的策略。

应该记得，在最近与新闻界的一次会晤中，埃里克评论说，他将在4月1日星期五开始这些音乐会。

本尼·伊巴拉对这种情况并不满意（照片：Instagram @BennyIbarra）

他在巡回演出即将开始之前说：“事实是如此激动，因为明天一般彩排将开始，这是我们第一次将整个演员阵容聚在一起，这让我感到兴奋，因为我们得到了很好的回应，” 他在巡回演出即将开始之前说。墨西哥城竞技场。

埃里克还证实，宝琳娜·卢比奥将很快加入坎比亚项目，并表示是 Ca usa y Efecto 的解释者对融入该概念表现出了兴趣：

“我不必说服她，她就是和我说话的人，好吧，我已经和她谈过邀请她了，是的，正如我告诉你的那样，她稍后会加入。这基本上是事实，她是与我交谈以了解何时可能的人，即使是现在我们发生冲突的日期，但后来是的，她和其他艺术家以及许多其他艺术家”，证实了安德里亚·勒加雷塔的丈夫。

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