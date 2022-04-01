波哥大市长克劳迪娅·洛佩斯（ClaudiaLópez）将从本月开始领取的薪水

3月30日，伊万·杜克总统和劳工部长安赫尔·库斯托迪奥·卡布雷拉签署了 2022年3月29日第473号法令，正式将该国公务员的工资提高了7.26％。这项措施为总统及其政府团队提供了庇护，也使波哥大市长克劳迪娅·洛佩斯受益。在这里，我们告诉你当地总统今年赢了多少。

应该注意的是，波哥大地方总统的年薪是每年固定的，具体取决于消费者物价指数（CPI）的增长百分比。此外，重要的是要记住，由于居民人数众多，该城市的bourgomaster的薪水也属于该国首都的特殊类别。

因此，在2021年，市长克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）成为全国同类收入最高的官员：16′471,956美元。

今年，考虑到杜克总统和劳工部长签署的法令的规定，波哥大总统似乎将继续在每月获得最多收入的burgomaster中名列前茅，该法令规定新工资将追溯到下一笔付款，即从今年1月1日开始支付，克劳迪娅·洛佩斯（ClaudiaLópez）将获得18,755,197美元的月薪，属于州长特殊类别。

就第一类州长而言，今年的薪水为15,891,504；第二类州长的薪水为15,280,293 人，而第三和第四类的州长的薪水为13,147,740美元。

档案照片。哥伦比亚总统伊万·杜克·马尔克斯在2021年11月2日在英国苏格兰格拉斯哥举行的联合国气候变化大会（COP26）上发表讲话。照片：路透社/Hannah McKay

第473号法令规定的公务员薪金增加也为共和国总统伊万·杜克提供了庇护。根据该文件，国家元首 “将随时累积相当于共和国国会议员累积的基本津贴和他们所领取的代表费的两倍的基本津贴”。

从这个意义上讲，根据该法令，与2021年相比，总统的薪水增加了230万比索，这意味着到2022年，杜克总统将获得3 ,430万比索，国会议员也将获得3,430万比索。

就共和国副总统和哥伦比亚外交部长玛塔·卢西亚·拉米雷斯而言，她的薪水为28,408,081美元，而部长们的薪水为21,147,049美元，其中包括他们的代表费。至于副部长和副局长，他们2022年的薪水刚刚超过1100万比索。

应当指出，司法部门、军队、国家警察、总检察长办公室和其他监督机构以及直接为国家工作的教师也从这一加薪中受益。





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