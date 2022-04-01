伟大的国家森布拉顿，致力于恢复哥伦比亚的生态系统

环境部宣布，在纪念地球日的4月22日星期五至同月的29日（庆祝植树节的当天）之间，将举行全国大播种，该计划旨在为在地球上种植1.8亿棵树的目标做出贡献到 2022 年哥伦比亚。

这是环境部长卡洛斯·爱德华多·科雷亚（Carlos Eduardo Correa）宣布的，他解释说，这些大量种植本地树木的日子将由环境当局进行监测和监测，从而带来诸如过滤城市污染物和小颗粒物之类的好处；水的调节流动和改善其质量，通过吸收二氧化碳来缓解气候变化；通过为动植物提供栖息地、食物和保护来保护和增加城市生物多样性。

“当我们种一棵树时，我们播下了生命。我邀请所有哥伦比亚人在这个国庆日前后加入我们的行列。我们将再次告诉世界，哥伦比亚是全球应对气候变化斗争的主要参与者，通过树木，我们将使哥伦比亚呼吸更好。我们已经报告说，全国种植了超过1.18亿棵树。正是有了事实，我们才能实现这一目标，” Ambiente投资组合负责人说。

该计划是在 “Respira” 计划的框架内进行的，该计划旨在为该国生态系统的教育，保护和恢复做出贡献，该计划最近启动，目的是建立对环境教育，生物多样性和对自然资源的认识的所有权。代表了哥伦比亚最富裕的财富之一。

在哪里播种？

对于有兴趣参加Great National Sembraton时代的个人或机构，他们必须选择高度大于30厘米的当地本土植物，还必须选择一个进行种植的地方，确保这个地方不会被多岩石的土壤粗糙，高斜坡，侵蚀或物体移动程度很高；避开高压电缆、渡槽管道、天然气管道或石油管道通过的边界。

怎么做？

“首先，应该挖一个大小为植物运输容器大小的两倍，宽度至少为30厘米的洞；第二，去除周围阻碍生长的草药；第三，应将植物放在空洞内，根部拉伸，以便茎在地面上；第四，土壤必须与肥料（有机肥料，农场动物的粪便）一起添加；第五，建议在肥料周围紧凑以去除空气，最后用足够的水滋润植物，” 环境部说。

最后，投资组合邀请参加会议的人员在位于 https://www.respira2030.gov.co/sumate-a-la-iniciativa/ 的实体柜台或通过 “Respira 2030” 应用程序报告播种情况，同时呼吁种植本地物种。

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