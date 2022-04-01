尼加拉瓜报纸《La Prensa》的总经理被判处九年徒刑

El representante legal del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en una fotografía de archivo. EFE/ Jorge Torres

尼加拉瓜报纸《La Prensa》的总经理胡安·洛伦佐·霍尔曼·查莫罗周四被人道主义机构视为丹尼尔·奥尔特加政权的政治犯，周四被判处九年徒刑并支付罚款，该国历史最悠久的报纸报道。

马那瓜第二刑事地区法院院长纳迪亚·卡米拉·塔登西拉·罗德里格斯法官也禁止霍尔曼在服刑期间从事其专业、行业或职务。

拉普伦萨（La Prens a）自总经理被捕前一天起就以数字格式散发以保留其论文。她说，法官处以的罚款相当于霍尔曼据称洗过的金钱或物品的三倍，尽管她没有具体说明金额。

上周三，塔登西拉·罗德里格斯法官裁定《La Prensa》报纸总经理犯有金钱、财产或资产洗钱罪。

新闻总部将继续被拘留

根据该裁决，霍尔曼将服刑至2030年9月9日。

该裁决的一部分表示：“这并不妨碍这样一个事实，即便是依职权，如果发现错误或有新的情况需要重新计算，这将是马那瓜执行判决和监狱监视法院的职权范围”by La Prensa。

法院还下令，将在2021年8月13日 “政权警察没收报纸《La Prensa》和Editory的商业印刷公司的实体设施的那一天”，“被占用的财产” 将被拘留。

《La Prensa》的法定代表人胡安·洛伦佐·霍尔曼·查莫罗

根据拉普伦萨（La Prensa）的说法，在宣读判决时，被监禁了229天的总经理感谢 “所有人的祈祷”，要求继续祈祷，并声称自己 “坚强”，并保证它将继续如此。

在上周也是在晚上结束的审判中，这位商人不认罪。

夏莫洛家族的第四位成员

霍尔曼是 40 多名尼加拉瓜人中的一员，其中包括反对派领导人、独裁者丹尼尔·奥尔特加的批评者和独立专业人士，他们在去年 11 月的大选之前被监禁，桑地诺主义者连续第五次连任，第二次与妻子罗萨里奥连任穆里略担任副总统，其中七名候选人被关进监狱。

这位商人成为查莫罗家族中第四位受到尼加拉瓜司法系统谴责的成员，尼加拉瓜司法系统此前曾与前总统维奥莱塔·巴里奥斯·德·查莫罗（Violeta Barrios de Chamorro de Chamorro de Chamorro）的儿子克里斯蒂安娜和佩德罗·华金·查莫罗·巴里奥斯兄弟（1990-1997 年）以及 La Prensa 的董事一样胡安·塞巴斯蒂安·查莫罗·加西亚。

克里斯蒂安娜和胡安·塞巴斯蒂安都在宣布有兴趣成为反对派总统候选人后被捕。

55 岁的霍尔曼体重减轻了 24 磅，腹部有肿块，腹股沟疼痛，手脚有真菌，心脏问题，血压，可能的前列腺问题以及右眼有斑点，显然是因为他的牢房条件不卫生，缺乏通风和照明，根据尼加拉瓜人权中心 (CENIDH) 和La Prensa的谴责.

根据塞尼德的说法，这位商人的情况与选举中被俘的其他人的情况相似，包括前外交官、前桑地诺游击队、反对派领导人、青年领袖、农民、记者和商人。

奥尔特加：他们是 BIT 子的儿子

美洲新闻协会（IAPA）上周对针对霍尔曼的 “谴责” 表示遗憾，指出奥尔特加政权 “再次” “恶毒地表现出对不同思想和自由的不容忍”。

霍尔曼是中美洲国家IAPA的区域副总裁。

尼加拉瓜司法系统还分别判处记者米格尔·莫拉和米格尔·门多萨13年和9年徒刑。

根据尼加拉瓜永不更多人权集体的数据，自2018年4月针对奥尔特加政府的民众起义开始以来，估计已有120名记者出于安全原因逃离尼加拉瓜，主要逃往哥斯达黎加、美国和西班牙。

奥尔特加将被监禁和审判的对手称为 “祖国叛徒”、“罪犯” 和 “洋基帝国主义者的母狗之子”。

（来自 EFE 的信息）

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