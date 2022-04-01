费德里科·古铁雷斯与《历史契约》的年轻追随者之间的奇怪相遇

哥伦比亚队的总统候选人费德里科·古铁雷斯（FedericoGutiérrez）在全国各地举行的会议中。《历史契约》的追随者联系了它，他用手机记录了它，他们就竞选活动和该国的当前局势进行了交谈。

当 'Fico' 同意与这位年轻人交谈的那一刻，对话就开始了：“我们已经厌倦了连续性所代表的更多相同事物和一切，这就是为什么我恭敬地称他为彼得罗总统。”

申请人回答说：“我放弃了这些会议的兄弟，第一件事是，要做到这一切，就必须有民主和自由，这就是我们要维持的”。

他还补充说：“我对年轻人说的是，我们必须保证所有人在学习、教育和机会方面都有机会。我理解很多不舒服，我们要做的就是改变这种状况。不再有仇恨言论或阶级斗争。为任何你想要的人投票，那就是民主和自由。”

支持者普雷蒂斯塔发言，向古铁雷斯询问他与伊万·杜克总统政府的亲和力，“我们看到你对现任政府有利，对所有人来说，这是一个灾难性的政府并不是什么秘密，” 他说。

费德里科告诉他，他的目标不是对前任政府说恶话，“没有人会看到我向后谈论政府，他们会看到我为人民努力前进。我很感激你来到这里，我们可以讨论一下。”

同样，“哥伦比亚队” 联盟的候选人邀请年轻人在即将举行的选举中投好票。

最后，他问了自称是哈里森的年轻人的名字，并重申他对古斯塔沃·佩特罗的支持，“因为这是为了自由和民主，我恭敬地重申，佩特罗是总统，” 他说。

费德里科·古铁雷斯最终邀请年轻人观看视频并加入他的下一次选举。

本周五，总统候选人将其发布在他的Twitter帐户上：“以不同的方式思考不能使我们成为敌人。那就是民主，我们不能把它置于危险之中。我们对对话和尊重彼此的分歧持开放态度。没有分裂，没有仇恨！#FicoPresidente”。

这样，他就将其发布在自己的社交网络上。照片：Twitter @FicoGutierrez

经过几天的争议，全国选举委员会决定允许哥伦比亚选举小组总统候选人费德里科·古铁雷斯以他的化名出现在第一轮卡片上。因此，以这种格式，将以Fico的名义找到政治家。

尽管 1988年第62号法律是现行《选举法》中关于这一问题的最新规定， 该法规定，候选人在登记员面前登记参加选举时，必须出示身份证件，并在身份证上显示其真实姓名，也就是说，写在表格上。

该法规规定：“在共和国总统选举中，公民将使用印有参加投票的不同政党或运动的标志、标志和颜色的选举卡进行投票，并清楚地印有各自候选人的姓名和姓氏。”

因此，总统候选人登记时带有标志、姓名和姓氏，这些都必须印在卡片上。但是，在这种情况下，没有关于使用拖车的具体规定。

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