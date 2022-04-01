佩雷拉警察局局长因涉嫌在一名93岁的祖母家中组装毒品 “罐” 而被撤职

咖啡区@@ 佩雷拉（里萨拉尔达）警察指挥官Aníbal Villamizar上校的退出是该市司法误报的第一个后果，在国防部的一次事件中，一名93岁的祖母的房屋被拆毁。因为当局保证那里有一家药店经营, 而且它也是拉利伯塔德街区居民被鞭打的强盗窝点.

据在《Semana》杂志上咨询过的警方消息人士称，维拉米扎尔被解职，原因是据称在拆除老年人房屋时发生了违规行为，部长本人迭戈·莫拉诺（Diego Molano）于3月18日星期五主持了这一工作。

同时，他们在《El Tiempo》报纸上回忆说，由于这一事实，马特卡尼亚市市长卡洛斯·玛雅（Carlos Maya）要求对发生的事情进行调查，因此警察的纪律委员会被派往该市。

他们强调了当地总统@@ 所说的话：“在一个体面的国家，领导拆除所谓误报行动的人应该退出，以便调查取得进展，让所有佩雷拉人安心。”

在电视新闻报道中，Noticias Uno上周末说，这位老年人的亲戚报告说，在莫拉诺主持的安全事件之前，警方进行了蒙太奇，街头居民甚至参加了蒙太奇，以使这个地方看起来像一家零售店。麻醉药品。

拥有@@ 房子的孙子之一卡洛斯·安德烈斯·桑切斯告诉新闻：“她一直都知道自己的房子，不想离开那里。”

在该媒介中，他们还表示，一个月前，由于老年痴呆症，这名老年人同意被转移到通过佩雷拉市长办公室的房屋中，而这所房子由该名妇女的一个孩子监督，该孩子也是老年人。

在RCN电台上，受影响妇女的孙子表示，尽管下令拆除房屋，但发生这一过程是因为房屋受到毁坏的威胁，而不是因为它与贩毒有关。

“事实上，在星期五，我们意识到这所房子被拆毁是因为它已经有十年了，当时我们有文件说这所房子从来不是由于贩毒造成的，而仅仅是因为恶化和倒塌。甚至连我的祖母都住在那里直到一个月前，并被同一个市长办公室带到佛罗里达州的过世家，” 桑切斯在那个电台说。

但是，莫拉诺部长保证，这是强盗、摊贩和吸毒者的窝点。

“在消费场所，会产生恐惧区域。我敢肯定没人愿意在晚上停下来。这位年长的成年人很害怕，不得不穿越拉利伯塔德（La Libertad）社区的父母都害怕他们。” 这位官员在谈到1.000计划反对微型贩运的所谓结果时说。

但是在事件发生前几天，据受影响的老年人的孙子说，安全部队成员去了这所房子，在他和他父亲的允许下，他们进来拍摄房屋内部的一些图像。但是，在桑切斯不得不离开而父亲独自一人的时候，穿制服的人显然进入了一些街头居民，假装自己是个小贩子。

他说：“我们所知道的是，星期四，我亲自向警察敞开了大门，因为你信任他们，他们带着相机进来，他们在屋里录音，但是在我离开的时候，我父亲和他们纠缠了他，一些无家可归的人进来记录他们在屋内消费的情况。”RCN 电台的孙子。





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