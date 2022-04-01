Taco Day 剩下的最好的模因

自2007年以来，宣布塔可日为每年的3月31日，由于炸玉米饼在墨西哥生活中的文化重要性，尤其是美食的重要性，人们同意庆祝这一日期。星期五晚上到外面去看看各种各样的摊位就足够了，这些摊位为所有参加聚会或只想宠爱自己的味蕾的人们提供了这种美味佳肴。

尽管现在吃肠炸玉米饼、香肠、烧烤、suadero、牧羊人、birria、carnitas 和无数其他食谱已经很普遍，但在西班牙前时代（这种食物诞生的时期），它们被用兔肉，鸭子，公鸡，野兔，鹿，鹌鹑甚至野猪品尝，如上所述墨西哥政府文化信息系统。

社交网络上的用户并没有忽略这种食物的历史重要性，从很小的时候起，他们就开始发布有关Taco Day的各种有趣的模因。从那些将外出与浪漫约会的taqueria相提并论的人到那些声称自己的钱告诉他们他们想花在炸玉米饼上的人，应有尽有。

照片：屏幕截图

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另一方面，俗气的人并不缺乏，他们还分享了温柔的图像，将炸玉米饼和莎莎（不可分割的卓越表现）与恋爱关系的关系进行了比较。同样，可以说，这种炖菜和柠檬之间存在一定的依赖性，柠檬是另一个密不可分的二重奏。

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因为这道菜已经征服了许多墨西哥人和外国人的心，尤其是口味，所以塔可日很快成为一种流行的庆祝活动，不仅可以品尝美食，而且被认为是生活在该地区的社会中最具象征意义和特色的元素之一。

如果没有让所有感官愉悦的美食乐趣，人类会是什么样子？墨西哥人第一次吃炸玉米饼时所感受到的感觉可以与他在进行非常有趣的活动或看到我们梦dream以求的偶像时的经历相提并论，实际上，不乏将taquizas与艺术联系起来的互联网用户。

这张图片完美地代表了人们在知道自己即将拥有一个好牧人时的感觉，这无疑可以与艺术体验媲美。

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应该指出的是，功劳不仅在于美味，因为如果没有所有使之成为可能的taqueros的辛勤工作，就无法令人满意地实现或执行美味。因此，有些人利用了这个机会，还用诸如 “Taquero mucho” 之类的短语来表彰厨房里人们的工作，指的是 “我非常爱你”。

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食物绝对是了解幸福的另一种方式，以至于 Twitter 上的用户知道，如果有人感到难过，他们只需要去拜访他们值得信赖的 taquero 就可以通过生涩、mixiote、shepherd 或者为什么不是 cochinita 来振作起来。

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你可以抗拒心碎，但你无法忍受这道菜不复存在。这甚至是Marvel都知道的，因为我会毫不犹豫地发布一张有趣的图片，展示Deadpool追逐炸玉米饼的角色，最重要的是，他设法通过与Nirvana乐队在90年代发行的著名专辑N evermind 进行了比较来传达自己的信息。

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今天的庆祝活动是记住的好时机，无论你是总统，女演员，小是老，炸玉米饼都在每个人的心中，这就是为什么他们没有逃脱像恩里克·佩尼亚·涅托和萨尔玛·海耶克这样的角色的推文的原因，在那里你可以看到他们如何 “进入” 炖菜。

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