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星期五 1 四月 2022
奇諾

2022年卡塔尔世界杯第一首歌首演后，夏奇拉在滑稽的模因中出演

Twitter用户要求国际足联将夏奇拉纳入体育赛事的配乐中。

Newsroom Infobae

1 四月 2022

“Hayya Hayya（Better Togheter）”国际足联为宣传卡塔尔2022年世界杯而发行的第一首官方歌曲。这首歌由美国人特立尼达·卡多纳，尼日利亚人戴维多和卡塔尔艾莎演奏，是最终将在今年11月开幕之前发行的歌曲之一。

国际足联商务总监凯·马达蒂说：“这首歌汇集了来自美洲、非洲和中东的声音，象征着音乐和足球如何团结世界，” 他还补充说：“作为国际足联更新音乐战略的一部分，由几首歌曲组成的配乐将吸引粉丝更加紧密地对FIFA世界杯的精神充满热情，这是前所未有的。”

但是，受到 R＆B 和雷鬼音乐影响的单曲在社交媒体上引起了一波意见分歧。大量用户通过Twitter要求国际足联再次召集夏奇拉参加官方配乐卡塔尔2022年世界杯

让我们记住，这位哥伦比亚歌手被选中演出2010年世界官方歌曲 “Waka Waka”根据来自 Billboard 的信息，南非杯在 50 个国家/地区排名第 #1，在全球销量超过 1500 万张。显然，网民仍然幻想在足球世界杯上再次见到这位拉丁裔艺术家，他们通过滑稽的模因而广为人知。

照片：Twitter
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世界杯官方歌曲

1962 年智利：世界摇滚

英格拉特拉1966年：世界杯威利（我们在这个世界上要去哪里）

1970 年墨西哥：墨西哥足球 70

1974 年德国：足球//世界杯大张旗鼓

1978 年阿根廷：世界杯/78 年世界杯官方三月

1982 年西班牙：世界杯

1986 年墨西哥：世界被一个球团结在一起

1990 年意大利：意大利的夏天

1994 年美国荣耀之地

1998 年法国：生命之杯//La Cour des Grands

2002 年韩国-日本：繁荣！

Alemania 2006：我们生命中的时代

2010 年南非：Waka Waka（这次是非洲）/Wavin'Flag

2014 年巴西：我们是一体（Ole Ola）

2018 年俄罗斯：活起来

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