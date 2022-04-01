塞尔吉奥·法哈多否认有任何可能与费德里科·古铁雷斯一起喝咖啡

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Fajardo habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, Marzo 8, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

哥伦比亚在不到两个月的时间内再次参加选举选举，在本例中为总统选举。这就是为什么几位候选人继续管理自己的战略并寻求不同政治阵线的方法，以便能够在5月29日强势参加选举。塞尔吉奥·法哈多（Sergio Fajardo）最近几天一直是哥伦比亚首都最活跃的候选人之一，并明确表示了他对其他候选人的立场，例如费德里科·古铁雷斯（FedericoGutiérrez）。

哥伦比亚队候选人费德里科·古铁雷斯最近开辟了与总统候选人塞尔吉奥·法哈多和英格丽·贝当古 “喝咖啡” 的可能性，并向他们明确表示，“他们也欢迎” 加入联盟。面对这一点，埃斯佩兰萨中心的候选人做出了有力的回应，并保证他不会支持古铁雷斯，因为他代表前总统兼民主中心领导人阿尔瓦罗·乌里韦·贝莱斯的政治学派。

“我不会支持费德里科·古铁雷斯，因为它代表了伊万·杜克总统的延续，前总统阿尔瓦罗·乌里韦的政治学派将于2022年结束。这并不意味着我不喜欢他作为一个人，我不喜欢他，这不是个人问题，而是政治问题。候选人塞尔吉奥·法哈多说，无论他们为菲科·古铁雷斯的候选人资格和罗德里戈·拉拉的候选人资格做了多大的补充，哥伦比亚都无法继续改变。

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他明确表示：“我再说一遍，这不是个人问题，而是政治问题，哥伦比亚已经走过了这条路。哥伦比亚将发生变化，我代表着这种变化。”根据最新的民意调查，历史条约候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）是领导投票意向的人，其次是费德里科·古铁雷斯，鲁道夫·埃尔南德斯和塞尔吉奥·法哈多，因此每个政治运动都可能是面对选举的关键。

关于与费德里科·古铁雷斯喝咖啡的可能性，塞尔吉奥·法哈多强调说，两位候选人之间没有太多共同点，因为 “不。生活中我们将有足够的时间喝很多咖啡。我们正处于政治时刻。他和塞萨尔·加维里亚、激进变革、美国、保守党一起喝咖啡，这些都不是我喝的咖啡。”

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另一方面，英格丽·贝当古也谈到了这种可能性，并指出：“他还没有邀请我。我们哥伦比亚人必须摆脱两极分化，这不是个人辩论。我们可以团结起来的方法是在反对腐败和不允许使用机器的哥伦比亚人之间团结起来。任何会议都必须以这种意愿为前提。”

绿氧党的候选人还表示，目前她不会与哥伦比亚队的候选人有任何接触，“他有机器。他和 Petro 之间的分歧很大。也就是说，我们可以谈谈，但是很明显，除非他改变，否则在这种情况下不会结盟。每个人都可以改变。”

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