斯卡洛尼分析了国家队在世界杯上的对手，并向阿根廷人提出了特别要求

阿根廷将在2022年卡塔尔世界杯上与沙特阿拉伯、墨西哥和波兰队比赛。先验地，由莱昂内尔·斯卡洛尼（Lionel Scaloni）领导的国家队庆祝不必面对任何欧洲大国（德国本来可以参加比赛），最重要的是因为Albiceleste的首次亮相将可以参加。“无论我碰到什么，我们都会接受。这是一个有困难团队的团队。墨西哥是我们所知道的竞争对手，而且很困难，波兰最终击败了瑞典，阿拉伯的得分非常好。我们尊重每个人，从逻辑上讲，我们认为我们可以在小组赛中表现出色，但尊重是最大的”，阿根廷教练澄清说。

在世界杯赛事之前，阿兹台克人的演员阵容是友谊赛中可能面对的竞争对手之一。因此，斯卡洛尼感叹。“这是唯一的保险，现在我们将不得不寻找其他地方。但是对于友谊赛来说，这不是一件重要的事情。我们非常了解自己的比赛方式，从逻辑上讲，我想为世界杯比赛做准备，如果无法与该类别的对手打球，最重要的是我们的表现。” 教练继续与 TyC Spor ts进行对话。

在分析C组每个竞争对手时，斯卡洛尼谈到了面对墨西哥人的困难。“从历史上看，这是一个艰难的竞争对手。我在 2006 年作为一名球员遭受了痛苦，在那里他们为我们打了一场精彩的比赛，我们在加时赛中赢了 Maxi（Rodríguez）的进球。这是一个非常复杂的游戏。它有着世界杯的传统，是一个复杂的竞争对手。但是波兰也是一支优秀的球队，拥有知名和顶级球员。先验地，我们有机会，就像其他人参加比赛一样，因为我们平等竞争”。

转到 D组，16轮的对手将参加比赛，这位阿根廷教练感到惊讶，因为如果秘鲁在对阵阿拉伯联合酋长国或澳大利亚的季后赛中传球，“四分之三” 的选择将重复上届世界杯。“太不可思议了，我希望秘鲁能够通过，我们能与该集团跨越道路。如果那样的话，我们会做好准备，但我们必须反复重复。”

关于每届世界杯上都会出现的所谓 “死亡组”，他补充说：“我在乌拉圭见过那个（H组以及葡萄牙、加纳和大韩民国），并与迭戈·阿隆索进行了交谈。我想没人愿意玩乌拉圭，他们有机会，他们很好。巴西也很复杂（G组与塞尔维亚、瑞士和喀麦隆），但我重复抽签前发生的事情，他们也会说，如果另一个人参加比赛很困难，我们不应该感到高兴或悲伤。让我们考虑一下身体健康并信任我们。”

阿根廷首次对阵国家队沙特阿拉伯的决斗将是一个特色。“我们将在最大的体育场打球，让所有阿根廷人报仇，这样我们就在当地了。他们会变得强大，” 斯卡洛尼开玩笑说。但是，他补充说：“我们不能抱怨，但我们也不能高兴。我们没事。”最后，这位43岁的教练向所有阿根廷人致以特别的问候。“我向所有阿根廷人民致意，我希望他们保持冷静，我请他们享受世界杯，因为世界杯每四年举行一次。我希望阿根廷能一直待到最后。享受它，孩子们也一样。我们在一起变得更强大。”

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