Run Run：认识在 Granja Porcón 偷走心脏的安第斯狐狸露西拉

许多秘鲁人@@ 最喜爱的安第斯狐狸 Run 在搬到卡哈马卡之后正在开设一所新房子。为了给这只动物带来更好的福利，决定将其带到距离市区45分钟路程的格兰哈·波尔孔（Granja Porcón）。

众所周知，这个地点是50多种野生物种的家园，由于各种因素和为了保护它们的血统，这些野生物种都在这个地方被发现。

为了让Run Run好运，在她的新家中还有一只名叫Lucila的安第斯狐狸，他无疑偷走了小狐狸的心。根据这个大型公园的饲养员的说法，这两种动物都以最好的方式击中了它。 他找到爱了吗？

值得一提的是， 露西拉也是安第斯狐狸，大约一个月前被救出。 她非常好玩，非常欢迎她的新伴侣。此外，自从他们见面以来，他们一直没有停止在新空间里玩耍和奔跑。

两者共享140平方米的宽敞环境。Serfor的代表表示，他们的新家位于自然栖息地典型气候的地区，并且具有适应过程的适当条件。

当被问及Run Run是否可以返回其自然栖息地时，他们回答说，作为非法野生动植物贸易的繁殖产品从野外提取的，他的父母没有教他如何狩猎，喂食和防御掠食者，因此他必须继续受到人类的照顾繁殖中心。

经过隔离程序，Run Run 被转移到该地点，在该过程中，森林和野生动物的专家对其进行了密切监视技术管理局（ATFF）Serfor Lima。由于其处于最佳状态，因此确定适合了解举办它的场地。

在隔离期间，SERFOR的ATFFS Lima的专家为狐狸提供了兽医护理，均衡饮食，包括95％的肉和5％的水果和块茎。最新分析表明，这只狐狸很健康，可以从与狗接触时感染的疾病中恢复过来，例如 ehrlichia 和 anaplasma。

现在，ATFFS Cajamarca的专家每天都在监视Run Run的健康状况，并与GranjaPorcón永久协调与安第斯狐狸在新家中适应过程有关的细节。

在你的新家跑步 | 照片：Serfor

怎么去拉格兰哈波尔孔

要去 Granja Porcón，你必须去卡哈马卡的阿玛斯广场，从那里有几辆巴士去繁忙的地方。从城市到这个地区大约需要45分钟。

值得一提的是，格兰哈·波尔孔（Granja Porcón）拥有超过12,000公顷的松树林，拥有广阔的植被和卡哈马奎纳山脉的典型景观。它位于海拔3510米处，是人工饲养的各种野生动物的家园，例如美洲虎，骆驼，安第斯秃鹰等。

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