在卡塔赫纳勒索女子私密视频的男子的监狱

卡塔赫纳的一名检察官要求安全法官下令对哈维尔·卡塞雷斯·祖尼加（别名 El Javie）采取保证措施，据称他应对勒索罪负责。根据该实体的调查程序，被告被指控对一名妇女提出非法经济要求，以换取不传播一些据称与她亲密的视频。

根据总检察长办公室的说法，所调查的事件发生在玻利瓦尔首都奥拉亚·埃雷拉（Olaya Herrera）附近，35岁的受害者向35万比索的受害者索要 35万比索，以换取不在社交网络上泄露上述视频。

当局的工作导致55岁的别名El Javie在收到钱时被国家警察当场抓获，显然是勒索的结果。该实体的来文指出：“应总检察长办公室的要求，担保控制法官裁定，被告必须遵守 Ternera de La Heroica监狱的安全措施。”

在其他与勒索罪有关的新闻中，据报道，最近几天，总检察长办公室的北桑坦德分部逮捕了两人，据称他们从洛斯帕蒂奥斯市的一名牧师那里偷走了一部手机，之后他们试图以涉嫌勒索他设备的个人内容。

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1月31日，埃尔苏利亚市34岁的居民布拉扬·安德烈斯·杜阿尔特·尤斯和牧师一起度过了一段闲暇时光。之后，该集团拿走了神职人员的手机。三天后，23 岁的杜阿尔特和 Juan David Meza Collazos 先生开始打电话给牧师并恐吓他。

在电话中，犯罪分子向他保证，在他的计算机上，他们发现了受影响牧师的亲密而妥协的视频，其细节尚未公开。然后，他们要求他交出 600万比索，以换取退还手机。

否则，牧师受到威胁，要将设备交给库库塔的主教、牧师的直接领袖利巴多·加尔塞斯主教，以便他知道录音的内容。

这位牧师计划了摆脱这种情况的方法：他同意罪犯在他担任教区牧师的市政中心地区运送400万比索。交易所将在Pisarreal附近的一家超市门前进行。

但是，在去那里之前，他让国家警察的高拉小组注意了情况，后者准备采取谨慎的行动来抓捕他们。2月7日，当罪犯前来与教区牧师会面以领取他们的战利品时，他们对警察感到惊讶。

一旦被逮捕，他们就被带见保证法官，他们犯有严重勒索未遂罪，以及杜阿尔特·欧塞的盗窃罪。法官决定在判决期间将他们送往库库塔的La Modelo监狱。

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