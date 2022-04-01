漏油：39 只获救的鸟类在利马以南的海滩上被释放

农业发展部的国家林业和野生动物服务局（Serfor）与 Parque de las Leyendas 的专家携手合作，在海滩上释放了第一批39只鸟利马以南，其栖息地受到 1月15日漏油事件的影响。

在SERFOR和公园本身的专业人员的密切和持续观察下，在Parque de las Leyendas进行了照顾，护理和康复之后，鸟类的解放是可能的。这些鸟由专业人员和志愿者团队照顾、喂食、沐浴和康复。

这是三种物种：一个半月前进入的 4 只秘鲁海鸥（L arus belcheri）、4 只富兰克林海鸥（L eucophaeus pipix can）和 31 只秘鲁 pikemen（Sula variegata） ，它们呈现出高度脱水，其中大多数都沾有油。

在释放过程中，已经证实这些鸟类是健康的，也就是说，它们的体重足够，水分充足，并且它们的行为与同一物种相同。同样，疾病也被排除在外，并证实它们已经恢复了不可渗透性。后来，选择了一个存在相同物种鸟类的海滩。

应该注意的是，所有被释放的鸟类都经过了适当的环击，以便能够在释放之前记录其信息，例如体重、性别、羽毛、翅膀测量值和一般状况。这个振铃过程是在南方科学大学的海洋生态系统研究部门-Seabird Group UIEM-GAM和鸟类学与生物多样性中心（CORBIDI）通过其分段计划（PAC-CORBIDI）合作进行的。

到目前为止，已有近300个直接或间接受到泄漏影响的标本接受了利马公园动物学区域的多学科团队和50多名志愿者的医疗护理。

释放后，利马林业和野生动物技术管理局（ATFFS）技术管理员杰西卡·奥利登·加西亚（Jessica Oliden García）表示 ：“作为国家林业和野生动物管理局的SERFOR从漏油事件的第一天起就一直在工作，致力于鸟类的恢复。收集和监测海滩上受影响的野生动物”。

奥利登·加西亚（OlidenGarcía）补充说 ：“由于与莱恩达斯公园（Parque de las Leyendas）的共同努力，这些鸟类得以经历康复和恢复的过程，因此今天，第一批鸟类将被释放。这是 39 只不同物种的鸟类，它们经过了所有健康和身体检查，证实了良好的条件，并被环状识别以便进行监测。”

应该指出的是，这些 鸟类的释放是在利马以南的海滩上进行的，得到了秘鲁海军的支持 。

同样，野生动物救援队在这些自然保护区发现了78只鸟类，这些鸟类被转移到Serfor进行兽医护理和随后恢复。

超过20个海滩准备就绪

就其本身而言，雷普索尔周二在一份声明中报告说，在重新开放公众使用之前，迄今为止，已经有21个清洁原油的海滩准备进行相应的监测。

这家跨国公司表示：“目前，该公司正处于清理的最后阶段，将所有精力集中在多岩石和难以到达的地区，优先考虑人员安全。”

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