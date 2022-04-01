内斯托·维拉纽瓦同意签署给 Florcita Polo Díaz 的离婚文件：“出于尊重和爱心，我会这样做的”

没有回头路可走。在 Magaly TV La Firme 上看到他仍然的妻子 Florcita Polo Díaz 的哭声之后，内斯特·维拉纽瓦决定不再为自己的婚姻而战，而是签署离婚文件。但是，他明确表示，他将分开，以免让 SusyDíaz 的女儿再受苦，而不是因为他不再爱她，或者因为他对另一个女人不忠于她。

“我尊重她的决定，我爱我的妻子，她知道我有多爱她，我有多爱我的家人。如果我必须退出，我会出于爱和尊重而摆脱它。” 在 Magaly 的坚持下，cumbiambero 说。麦地那，据说弗洛西塔在接受采访时发出的沮丧的眼泪让他感动了。

“喜鹊” 立刻让她知道了前搭档的感受，确保PoloDíaz根本不喜欢分手。“喜鹊” 说：“她已经考虑了很多，已经接受了，对于任何决定终止婚姻的人来说，这对她来说都是痛苦的，” 内斯托指出，他也在受苦，因为他一直想让家人团聚。

“我担心孩子的成长，我一直对他们和我的妻子表现良好。我从来没有缺席过。 如果我因为年轻时就结婚而突然犯了一个错误，我深表歉意。所有夫妇都有问题。我们已经克服了更严重的问题，这对我来说并不重要...这不是不忠 ，” 维拉纽瓦说。

舞者举报他受到骚扰

在同一版的 Magaly TV La Firm e中，一位名叫 Tessy Lind a的舞者通过声明表示，这位坎比亚歌手自12月以来一直在寻找她。文件@@ 说：“这告诉我他是单身，他目前的恋爱关系已经结束，他不打算回到妻子身边。”

“正如我用千种方式告诉他的那样，我请他不要再找我，更不用说提我了，因为 我将把他所有信息的证据拿到他至今一直在寻找我的地方。有人提起我的名字，好像我在找它一样（...）他补充说，他必须扮演一个男人的角色，当他不在的时候学会尊重 。”

根据舞者的陈述，他们在她 16 岁的时候见过面。尽管他们设法维持了恋爱关系，但当内斯特在一次活动中遇见Florcita Polo时，他们就结束了。然而, 他们最近又见面了，他不会停止骚扰她以重温过去的恋情. 维拉纽瓦对这些指控一无所知。

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