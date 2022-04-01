波哥大的摩托车烧烤限制：措施的日期和时间

3月31日上周四，市长克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）宣布了一揽子措施，旨在解决困扰波哥大的不安全浪潮。其中包括新的摩托车烧烤限制。

根据克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）的说法，该国首都总统宣布，每周四，周五和周六的晚上 7:00 至凌晨 4:00 之间限制摩托车运送烧烤炉。这项措施将不分性别地适用。

同样，波哥大市长解释说，实施这些措施的目的是减轻该国首都遭受袭击的风险。此外，他报告说，摩托车手必须佩戴头盔和适当标有他们所乘坐的摩托车牌照的衣服。

“当然，我们将不遗余力地保护波哥大人民、家庭、儿童，这就是为什么我们立即采取了此类措施的原因。波哥大的每位摩托车手都必须永久携带头盔和衣服上的车牌标识，” 市长克劳迪娅·洛佩斯补充说。

加强波哥大安全的其他措施

市长宣布，将与劳动部一道，对作为工会组织的已组建夜总会开展业务和封印，这些夜总会提供授权或违反《共存守则》规则以外的服务。

还规定，所有公共夜间场所都必须与护理网络和/或安全前线相连。如果发生企业负有责任的争端，则应适用《安全和公民共处法》规定的制裁，直至其经济活动暂停为止。

同样，从晚上 10:00 到凌晨 4:00，在公园、环境走廊和城市广场，只允许人们过境。市长说：“不允许团体入住这些空间，只允许人员过境。”在这些空间中，禁止饮酒，音乐或过度噪音，以及其他违背共存的行为。

应该记得，所有这些措施都是在玻利瓦尔城Arborizadora Alta的中央情报局发生炸弹袭击后采取的，造成两名未成年人死亡。

丹尼尔·斯蒂文·杜克是这些事件的第一位死亡者。他 12 岁，在 El Paraiso 学校学习。第二个未成年人是伊万娜·莎乐美·兰格尔（Ivana Salome Rangel），她是一个五岁的女孩，在撞击之后，她的大脑质量受到严重伤害。在迈森的医院里，她被宣布脑死亡，女孩终于在 3 月 28 日上午死亡。

继续阅读：