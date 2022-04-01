墨西哥和阿根廷将在2022年卡塔尔举行第四次会面；Tri从未能够击败albiceleste

zzzzinte1Mexican goalkeeper Oswaldo Sanchez (R) dives vainly to save a kick by Argentinian midfielder Maxi Rodriguez (not pictured) during the World Cup 2006 round of 16 football game Argentina vs. Mexico, 24 June 2006 at Leipzig stadium. AFP PHOTO / ODD ANDERSENzzzz

在 2022年卡塔尔世界杯上定义小组的抽签已经举行。墨西哥国家队被安置在 C 区，它将与莱昂内尔·梅西的阿根廷、罗伯特·莱万多夫斯基的波兰和沙特阿拉伯共享。Tri 将于 11月22日在对阵欧洲人的体育博览会上首次亮相，将继续与南美人进行比赛，并与亚洲人一起结束小组赛。

要击败的对手无疑是 albiceleste 球队。他们在 Conmebol 预选赛中以压倒性的一步赢得了世界杯的参赛资格，他们以 39 分（比领先者巴西少六分）在积分榜上排名第二，输掉了零场比赛的纪录。阿根廷和墨西哥之间的承诺将是他们在世界杯历史上的第四次承诺。

两支球队都曾在乌拉圭 1930 年、2006 年德国和 2010 年南非举行过会议。总而言之，南美人取得了胜利，但在确定的情况下是最后两次。这场竞争中最具标志性的是在条顿地区的第 16 轮比赛，马克西·罗德里格斯在加时赛中打进了胜利的进球。

México ha sido vencido por Argentina en las tres ocasiones en que se han enfrentado en Mundiales. AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZzzzz

“从历史上看，这是一个艰难的竞争对手。我在 2006 年作为一名球员遭受了痛苦，在那里他们为我们打了一场很棒的比赛，我们在加时赛中赢了 Maxi 的进球。这是一个非常复杂的游戏。它有着世界杯的传统，是一个复杂的竞争对手，” 阿根廷教练莱昂内尔·斯卡洛尼谈到三人组时说。这场比赛将是该领域的第二天，将于11月26日星期六举行。

第一届世界杯在小组赛中面对墨西哥人和阿根廷人。在那场比赛中，三色平局以三分之三的失利而告终。第三场比赛是7月19日在Centenario体育场的球场上，阿根廷队以三分之六的胜利战胜了墨西哥。

albiceleste 的得分手是三次吉列尔莫·斯塔比尔，两次是阿道夫·祖梅尔祖，一次是弗朗西斯科·瓦拉洛。对于美国人来说，曼努埃尔·罗萨斯以双打和罗伯托·加翁得分。

到目前为止，三部曲中最均匀的决斗。墨西哥队在D组获得第二名（与葡萄牙、伊朗和安哥拉）之后，有资格进入第16轮。阿根廷由于领先 C. 这场比赛于 6 月 24 日在莱比锡市目前的红牛体育场举行。

在比赛的前90分钟与拉斐尔·马尔克斯和埃尔南·克雷斯波的进球并列之后，这场比赛延长到了加时赛。在100分钟结束之前，马克西·罗德里格斯从盒子外面打进了一个进球，用当时的墨西哥门将的话来说，奥斯瓦尔多·桑切斯给了他噩梦。最后的分数是两分一分。

En Sudáfrica 2010, Argentina venció tres goles a uno a México en los octavos de final y los eliminó por segundo Mundial consecutivo. AFP PHOTO / DANIEL GARCIAzzzz

世界杯的最新纪录。同年6月27日，阿根廷和墨西哥在第16轮比赛中再次发生冲突。同样，结果使 albiceleste 在以三比一的进球获胜后进入了四分之一决赛。双打的卡洛斯·特韦斯和贡萨洛·伊瓜因是迭戈·阿曼多·马拉多纳领导的球队的得分手。对于墨西哥人来说，哈维尔· 奇查里托· 埃尔南德斯打折了。

收件人：卡塔尔、厄瓜多尔、塞内加尔和荷兰

B：英格兰、塞内加尔、美国和欧洲 Repechage

C：阿根廷、墨西哥、波兰和沙特阿拉伯

D: 法国、洲际 Repechage（秘鲁或澳大利亚/阿拉伯联合酋长国）、丹麦和突尼斯

E：西班牙、洲际 Repechage（哥斯达黎加或新西兰）、德国和日本

F：比利时、加拿大、克罗地亚和克罗地亚

G: 巴西、塞尔维亚、瑞士和喀麦隆

H：葡萄牙、加纳、乌拉圭和韩国

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