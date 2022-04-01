马里奥·伊里瓦伦和瓦尼亚·布鲁道将在埃塞尔·波佐的节目中展示他们在关系中的冲突

没人想到。但是，马里奥·伊里瓦伦（Mario Iri varren）和瓦尼亚·布鲁道（Vania Bludau）即将成为秘鲁演艺界最稳定的夫妇之一模特宣布终止与这位前真人秀男孩的关系，这让她的粉丝们感到失望。

这位有影响力的人通过她的社交网络指出，她做出了艰难的决定来结束他们的恋情。此外，他明确表示，他不会就此问题发表任何声明。

“ 尽管我有很多爱，但我还是做出了艰难的决定来终止我的恋爱关系 。我不会透露任何细节，也不会讲任何旧话，我衷心希望我的决定能得到尊重”，他说。

尽管几周前他们在公共道路和主要平台上都非常相爱，但事实是他们的关系本来会经历一场危机，至少那是录制节目时的样子 En esta cocina 我命令。

在他们展示的一部小预告片中，该杂志显示，瓦尼亚·布鲁道（Vania Bludau）要求当时的伴侣快点切肉时显然不舒服。听见他说：“很小，在正方形里，你让我感到绝望。”

但是，模特引起注意的呼吁根本不会喜欢马里奥·伊里瓦伦（Mario Irivarren），后者对她大喊大叫，并告诉她自己可以下来继续工作。他回答说：“ 下去砍掉自己 。”

此外，在另一个时候，这位前现实男孩对这位前舞者的哭声感到绝望，并要求她闭嘴，不要决定当时要她做什么。“那就下定决心吧。”

应该注意的是，该节目是在几周前录制的，当时还没有完成，因此，作为该节目的主持人埃塞尔·波佐（Ethel Pozo）受到鼓励，讲述了她在录音当天看到的一切，并指出这对夫妻注意到他们的关系不太顺利。

“ 他们必须观看节目，因为有时候，我们对一对夫妻终止恋爱关系感到惊讶，但是有时候人们会在环境中感知到某些事情 ，因此这个星期天他们将能够观看节目并关注那些潜意识的信息，” 他说。

另一方面，AméricaHoy 主持人要求她不要离开恋爱之前的八年友谊，因为尽管他们的恋情没有成功，但友谊不应该结束，因为他们之间的爱情并没有停止。

他补充说：“我祝他们一切顺利，我希望友谊能够占上风，他们有八年的友谊，这种友谊能够持久，他们将不再是一对夫妻，但他们可以继续成为他们一直以来的好朋友。”

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