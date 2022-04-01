从未获得格莱美奖的传奇人物和超级巨星

推迟的第64届格莱美奖颁奖典礼到来，这是录制音乐亮点的最高颁奖典礼。美国国家唱片艺术与科学学院颁发的奖项将于4月3日（星期日）举行，届时娱乐业聚集在内华达州拉斯维加斯的米高梅大竞技场（MGM Gran Arena）。

随着不同类别提名的艺术家的少量音乐表演，以及各种各样的主持人干部，晚会将在上一版被描述为有些灰色且几乎没有引起注意之后恢复面对面的形式。这次它将有红地毯，由喜剧演员特雷弗·霍亚（Trevor Hoah）主持。

Billie Eilish es una de las favoritas de la noche al ostentar siete nominaciones, sumadas a los siete premios que ya tiene en casa Foto: REUTERS/Monica Almeida

这样，我们将能够看到古怪的 Billie Eilish 等艺术家的现场表演，他在年度唱片，最佳流行声乐专辑和年度专辑等类别中获得了多项提名；著名的韩国乐队 BTS 和当晚的最爱奥利维亚·罗德里戈（Olivia Rodrigo），以及融合了 Silk Sonic 概念的布鲁诺·马尔斯和安德森·帕克，甚至还有哥伦比亚 J Balvin 等艺术家。

En los premios Grammy hay noventa categorías en vigor divididas en 29 géneros musicales y en tres subcategorías: generales, específicas y especiales Foto: Reuters

但是，他们并不是唯一寻求赢得著名金色留声机的人，尽管其中一些人已经在家中获得了格莱美奖，但还有其他音乐家和歌手或更多的演奏家从未设法从学院中脱颖而出。

尽管不同的艺术家和乐队确立了自己作为音乐巨星的地位，但他们中的许多人并没有赢得这个享有盛誉的奖项。皇后乐队就是其中之一，尽管很难相信这支标志性的伦敦乐队，但事实是弗雷迪·水星和他的追随者没有任何乐队。他们获得最多的是1976年的《波希米亚狂想曲》提名，另一项是1980年的《另一个人咬人》的提名。直到2018年，他们的联合职业生涯才获得荣誉格莱美奖。

Queen obtuvo en 2018 el Grammy honorífico Lifetime Achievement a toda su carrera musical (Photo by Michael Putland/Getty Images)

冰岛比约克尽管被认为是声音提案最强的概念艺术家之一，但从未带回过留声机。令人惊讶的是，她在90年代四次获得提名是因为她的视频的视觉制作，而不是因为她的音乐作品本身。直到进入千年，它才被考虑录音，积累了14项提名，但没有取得任何胜利。

Björk ha estado nominada y ha perdido hasta en cinco ocasiones en la categoría de Best Alternative Music Album (Photo by Paul Bergen/Redferns)

尽管是一支奉献的乐队，但直到 1999 年，KISS 的专辑 Psycho Circus 才获得提名，但他们没有获胜。90年代领导英国Britpop的乐队 Oasis 曾三度获得提名。但是，加拉格尔兄弟空手而归，同时该团体分手了。

Oasis: En 1997 lograron ser nominados por 'Wonderwall', pero fueron derrotados por Tracy Chapman con 'Give me One Reason' Foto: Shutterstock

其他英国人 The Who 尽管他们的训练仍然部分活跃，但除了 2001 年颁发的整个职业生涯的荣誉奖之外，他们从未荣幸地获得过奖项。尽管发行了四张划时代的专辑，但摇滚传奇人物贾尼斯·乔普林直到 2005 年才获得任何格莱美奖，当时她死后获得了现在经常性的终身成就奖。

''La bruja cósmica'' sólo consiguió un Grammy por su trayectoria en el año 2005 Foto: Shutterstock

无论是在史密斯乐队还是他长期的个人生涯中，莫里西都无法获得留声机；他直到 1992 年才获得专辑 Your Ar senal 的提名。

Mozz estuvo nominado en 1992 por su disco 'Your Arsenal', pero fue derrotado por Tom Waits Foto: Efe

史努比·道格（Snoop Dogg）曾17次获得提名，他是美国城市文化中的重要人物，最近参加了超级碗半场表演，但从未赢得过冠军，因此引起了他的蔑视：“谁在乎？搞砸格莱美奖，” 这位说唱歌手在2016年说。

La propuesta musical de Iggy Pop no ha llamado la atención de los académicos Foto: Efe/Alberto Morante

自The Stooges 以来一直是朋克的先驱，并且拥有著名的个人职业生涯, Iggy Pop 做得还不够，无法在某些类别中被考虑, 至少学院成员似乎是这样想的.

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