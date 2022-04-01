朱利安·卡斯蒂略（JuliánCastillo）：哥伦比亚年轻人，他用鲜血画壁画反对暴力

朱利安·卡斯蒂略（Julián Castillo）是卡莱尼奥，喜欢果汁，早起运动。他是纹身艺术家和艺术家。他的作品赢得了多项世界纪录，最近，他用人血制成的波多黎各歌手Residente的肖像受到了国际媒体的关注。据他介绍，这个想法是血液是艺术的借口，而不是战争的借口。当时，Infobae 详细介绍了他的工作。我们今天采访了他。
你是如何开始艺术的？
这一切都是因为我意识到自己画得很好，比其他人好一点。那是在三年级。我不太记得他多大了。那就是我一直在画画的地方。在学校里，我总是因为做对而脱颖而出。当我毕业的时候，我有了纹身，我喜欢所有需要的东西，所以我决定学习怎么做。我建立了自己的工作室，还开始在街上画画。那是 2010 年。黎明时分我出去画画然后开始出现在媒体上。我不知道为什么。2017年，我创作了世界上最大的铅笔壁画，创下了无人能超越的记录。我继续尝试不同的材料，蜡笔，记号笔。2019年，我们想出了血液的想法。我们在山谷大学实习，意识到血液会在短时间内腐烂并消失。我决定添加用于纹身和acronal的颜料，以保护它免受雨水侵害并保持颜色。这样，我们已经有了一个配方，同年我画了第一幅壁画，我真的很喜欢。
用鲜血绘画的想法从何而来？
在2019年，发生了许多针对许多不公正现象的示威游行。我们所做的就是将这些情况结合起来工作并喜欢它。我们继续，我和我一起工作的集体正在进行实验。2021 年，我很幸运能在 Siloé 创作了 Luisito Comunica 的壁画。来自卡利的一位有影响力的人 El Traveler 访问了我的城镇，并高度评价了我的壁画。我认为这对他来说是一个非常愉快的姿态，我们谈到了在 Siloé 制作壁画。我们同意youtuber可以访问该网站的可能性。到达那里很困难，但是在那里，尽管气氛非常紧张，尤其是在西洛埃的下部，但一切进展顺利。我们完成了剧本然后 Luisito 到了那里。从那以后，一切都很棒。人们越来越了解 Siloam。他们认为这更有趣。最近，相对而言，我想到了血液的想法，因为西罗亚是一个不断受到暴力威胁的地方。这些作品的目的是传达和平的信息，涉及所有人，无论是否有名人，社会领袖，普通百姓。我们想要的是在很多地方都知道这一点。
是什么导致他的作品在这么多地方广为人知的事实？
我们做得非常好。昨天，我甚至接受了西班牙非常重要的艺术评论家安东尼奥·加西亚·比利亚兰的采访。我们讨论了将这些作品转换为NFT以促进它们的可能性。我们的想法是出售它们，并利用筹集的资金来从事使我们能够促进和改善Siloé局势的项目。我们的想法也是提供一个空间，让Siloé的孩子们可以聚集在一起绘画。
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