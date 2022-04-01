朱利安·卡斯蒂略（JuliánCastillo）：哥伦比亚年轻人，他用鲜血画壁画反对暴力

Colombian artist Julian Castillo draws a mural depicting Puerto Rican singer Rene Perez, aka Residente, before painting it with human blood donated by volunteers, at the Siloe neighborhood in Cali, Colombia, on March 23, 2022, in rejection of violence. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION

朱利安·卡斯蒂略（Julián Castillo）是卡莱尼奥，喜欢果汁，早起运动。他是纹身艺术家和艺术家。他的作品赢得了多项世界纪录，最近，他用人血制成的波多黎各歌手Residente的肖像受到了国际媒体的关注。据他介绍，这个想法是血液是艺术的借口，而不是战争的借口。当时，Infobae 详细介绍了他的工作。我们今天采访了他。

你是如何开始艺术的？

这一切都是因为我意识到自己画得很好，比其他人好一点。那是在三年级。我不太记得他多大了。那就是我一直在画画的地方。在学校里，我总是因为做对而脱颖而出。当我毕业的时候，我有了纹身，我喜欢所有需要的东西，所以我决定学习怎么做。我建立了自己的工作室，还开始在街上画画。那是 2010 年。黎明时分我出去画画然后开始出现在媒体上。我不知道为什么。2017年，我创作了世界上最大的铅笔壁画，创下了无人能超越的记录。我继续尝试不同的材料，蜡笔，记号笔。2019年，我们想出了血液的想法。我们在山谷大学实习，意识到血液会在短时间内腐烂并消失。我决定添加用于纹身和acronal的颜料，以保护它免受雨水侵害并保持颜色。这样，我们已经有了一个配方，同年我画了第一幅壁画，我真的很喜欢。

用鲜血绘画的想法从何而来？

在2019年，发生了许多针对许多不公正现象的示威游行。我们所做的就是将这些情况结合起来工作并喜欢它。我们继续，我和我一起工作的集体正在进行实验。2021 年，我很幸运能在 Siloé 创作了 Luisito Comunica 的壁画。来自卡利的一位有影响力的人 El Traveler 访问了我的城镇，并高度评价了我的壁画。我认为这对他来说是一个非常愉快的姿态，我们谈到了在 Siloé 制作壁画。我们同意youtuber可以访问该网站的可能性。到达那里很困难，但是在那里，尽管气氛非常紧张，尤其是在西洛埃的下部，但一切进展顺利。我们完成了剧本然后 Luisito 到了那里。从那以后，一切都很棒。人们越来越了解 Siloam。他们认为这更有趣。最近，相对而言，我想到了血液的想法，因为西罗亚是一个不断受到暴力威胁的地方。这些作品的目的是传达和平的信息，涉及所有人，无论是否有名人，社会领袖，普通百姓。我们想要的是在很多地方都知道这一点。

El artista colombiano Julián Castillo. (Luis ROBAYO / AFP)

是什么导致他的作品在这么多地方广为人知的事实？

我们做得非常好。昨天，我甚至接受了西班牙非常重要的艺术评论家安东尼奥·加西亚·比利亚兰的采访。我们讨论了将这些作品转换为NFT以促进它们的可能性。我们的想法是出售它们，并利用筹集的资金来从事使我们能够促进和改善Siloé局势的项目。我们的想法也是提供一个空间，让Siloé的孩子们可以聚集在一起绘画。





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