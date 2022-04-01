为销售、客户服务和收款代理商提供工作机会

业务流程外包领域的一家公司在波哥大，麦德林和马尼萨莱斯等城市有500个职位空缺，用于销售代理，客户服务代理和收款顾问。

在这些职位空缺中，有400个是专门针对波哥大，麦德林和马尼萨莱斯的，担任销售金融产品的呼叫中心顾问和收款顾问的职位。

申请这些职位的要求是：要成为学士学位，具有良好的商业态度，并且您必须在呼叫中心，电话营销，销售，金融部门或电信领域至少有四个月的经验。

对这些空缺感兴趣的人可以通过将简历发送到电子邮件地址进行申请 seleccion.medellin@emergiacc.com、seleccion.manizales@emergiacc.co 和seleccion.bogota@emergiacc.com，具体取决于你想申请的城市。或者也可以通过 EMERGIA 哥伦比亚在 Facebook 和 Instagram 上的社交网络。

双语顾问的优惠

剩下的100个职位空缺在麦德林市，是双语顾问，销售代理（无家可归者佣金）和客户服务的职位，以服务于美国市场的客户。

申请这些空缺的要求是：拥有学士学位，具有六个月的呼叫中心和认证销售经验，以及B2或C1英语水平。

有兴趣的人可以将简历发送到 cochoa@emergiacc.com 或在 Facebook 和 Instagram 上写信给 emergia 哥伦比亚的社交网络。

“与emergia合作的好处包括公司内部增长的可能性，体面和及时的工资以及良好的工作稳定性。此外，值得注意的是，emergia是一家关心为员工的福祉和幸福而工作的公司，它提供了许多领域来提供服务，” 投标公司人员总监卢兹·埃尼德·埃切弗里（Luz Enid Echeverry）解释说。

跨国公司正在寻找没有经验的顾问

另一方面，一家致力于提供各种技术产品和服务的公司正在寻找双语业务顾问加入其团队，并可以发展出色的业务技能。

投标人澄清说，你不需要经验，但你确实需要有良好的态度才能作为一个团队合作。

申请这些空缺的要求是：获得学士学位并会说英语。被选中的企业的职能之一是为各公司的客户提供及时的电话服务，提供产品和服务，此外，还要在客户和公司之间建立忠诚度。

工资为2,900,000美元，外加销售奖金和所有法律福利。培训是全额支付的。该合同是直接与公司签订的无限期合同。工作时间为星期一至星期五的固定、非轮班制，有休息日，星期六或星期日。

要申请，您必须进入Computrabajo平台并在搜索引擎中输入 “双语代理，我的第一份工作！-波哥大现场”。之后，您需要转到 “申请” 选项，并在简历中附上所有更新的数据。同样，您必须有时间进行相应的面试。

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