吉诺·阿塞雷托（Gino Assereto）揭示了使用合成代谢制剂的后果：“我的乳头长大了”

尽管吉诺·阿塞雷托为了专注于音乐而离开竞争现实已有一段时间了，但他还是决定回到 Esto es Guerra取代安东尼·阿兰达（Anthony Aranda），后者脚踝受伤，不得不远离美国电视台的屏幕。

出于这个原因，真人秀系列的制作叫乔塔·奔驰的兄弟，他同意回来。自从他出现在Pachacamac的工作室以来，这位有影响力的人出现在不同的电视节目中，以揭示他的生活细节。

在接受En Boca de Todos 节目采访时，这位真人秀男孩透露，由于他用来锻炼肌肉的合成代谢物，他被诊断出患有男性乳房发育症后必须接受手术。

“ 事实是，男性乳房发育症，我认为当我轻松到达秘鲁时，使用一种我不应该使用的东西还不成熟 ，这导致我的乳头长了一点。从美学上讲，我不喜欢它们，我就这样把它们摘下来了，” 吉诺·阿塞雷托说。

同样，贾兹明·皮内多（JazmínPinedo）的前合伙人利用恩博卡·德·托多斯（En Boca de Todos）的相机建议人们不要使用任何类型的 “pichicata”，因为这可能会在将来像他身上那样伤害他们。

“ pichicata 是真的，就是这样，我可以说他们不使用它，因为它给了我男性乳房发育症，我不得不将其移除... 建议人们不要使用它。我已经很久没用了，我很好，” 他很冷静地补充说。

吉诺·阿塞雷托和帕特里西奥·帕罗迪进行了激烈的讨论

吉诺·阿塞雷托（Gin o Asseret o）和帕特里西奥·帕罗迪（Patricio Parodi）在最新一期的《埃斯托·格拉》（Esto es Guerra）中出演了一场激烈的讨论，此前茉莉·皮内罗（Jasmine Pinero）的前搭档指出，“勇士” 的队长没有受伤，假装身体不好，无法参加比赛。

“ 我还认为那天你没有受伤。正如人们所说，不管你的粉丝怎么说，我认为你没有 受伤，因为如果你受伤了，你现在什么也做不了，” 他问道。

帕特里西奥·帕罗迪（Patricio Parodi）对吉诺·阿塞雷托（Gino Assereto）的这些话并不满意，他毫不犹豫地大声而清晰地回答了他的健康状况。他补充说：“这不是追随者所说的，也不是观众所说的，也不是你说的，我在核磁共振成像显示的地方进行了医学检查。”

但是，这并没有阻止 “战斗人员” 的成员，因为他表示，尽管他的伴侣接受了体检，但他本可以制造出来的。他猛烈抨击说：“ 我也可以进行假磁测试 。”

继续阅读：