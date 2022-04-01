詹卢卡·拉帕杜拉的前 DT 对阵巴拉圭的进球：“他打进了一个真正的前锋进球”

Gianluca Lapadula 与秘鲁国家队表现出色、令人钦佩，整个国家都感谢他的每一次交付和进球那件红白衬衫穿的时候。

上周二也不例外，因为 'Bambino de扮演的角色在预选赛的最后一天，洛斯·安第斯对阵巴拉圭的比赛表现出色。不仅是因为目标，还因为他在我连接的每个球中的奉献精神和渴望。

来自意大利，他们对詹卢卡·拉帕杜拉对秘鲁的所作所为并不陌生，因为关注他的表现不仅是媒体，而且他的前教练马里奥·彼得罗内也鼓励了他，尽管距离遥远。

Infobae 再次打电话给 Mario Petrone 来分析他以前的学生的表现詹卢卡·拉帕杜拉穿着秘鲁国家队的球衣对阵巴拉圭

“我为秘鲁和詹卢卡·拉帕杜拉在运动场上的所作所为感到非常高兴。我们在比赛开始前谈过，我记得他怎么能有所作为。是的，这可以帮助你的国家参加那场复活比赛，我毫无问题地告诉过你，因为拉帕杜拉在那些重要的比赛中总是脱颖而出。对我来说，这不是新闻，因为我知道这个男孩的性格以及他能为整个团队提供什么，” 马里奥·彼得罗内专门告诉 Infobae。

同时，彼得罗内说，面对巴拉圭，詹卢卡·拉帕杜拉这样定义他并不感到惊讶。

“我很高兴，因为拉帕杜拉打进了一个对我来说并不陌生的进球，因为他开始为那个进球做出这些动作，在意大利，我们称之为'离线运动'，这落后于防守者。这是队友的出色助攻，但詹卢卡（Gianluca）非常好地寻找了防守线后面的空间，他的右腿打进了一个真正的前锋进球。”

但是，马里奥·彼得罗内向我们明确表示，詹卢卡·拉帕杜拉仍然可以在秘鲁国家队中付出更多。他的前教练评论说：“他能付出更多，这完全取决于他在俱乐部中是否有更大的连续性，” 他的前教练评论说，他一直依靠意大利意甲前锋的贝内文托前锋的才华。

最后，彼得罗内明确表示，秘鲁队是参加卡塔尔世界杯的最爱，因为这位亚洲对手没有理由击败Conmebol代表。“他将有动力去参加世界杯。对我来说，秘鲁是最喜欢的，” 马里奥·彼得罗内专门判处 Infobae。

詹卢卡·拉帕杜拉在季后赛中的数字

詹卢卡·拉帕杜拉在2022年卡塔尔世界杯预选赛中为秘鲁国家队打了13场比赛，打进了3个进球。

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